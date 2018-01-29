欧盟拟2030年塑料包装全回收

为了对抗环境污染问题，欧盟日前公布了一项关于回收塑料包装的计划。根据该计划，欧盟将在2030年前终止使用包括一次性咖啡杯等在内的塑料用品。欧盟委员会表示，希望通过该计划提高塑料包装的回收利用率，并确保2030年前所有的塑料包装都可回收或再利用。此外，欧盟也希望能通过该计划创造新的商业机会。

同时，欧盟将制定新的措施以提高市场上使用的塑料产品的可回收性，增加对再生塑料成分的使用；并将完善塑料回收机制，建立一个更先进规范的垃圾分类收集系统。由于塑料微粒能通过空气、水和食物等途径进入人体，因此该计划还包括采取相应措施限制塑料微粒在化妆品以及洗涤剂中的使用等措施。

有统计数据显示，在全球范围内，85%的海滩垃圾是塑料垃圾。因此，在欧盟公布的措施中还包括每天清理700公斤被冲上岸的塑料垃圾。与此同时，欧盟还计划从源头减少海洋垃圾的产生，针对港口和航运业制定新的规则，以确保船舶在海上产生的垃圾不会被排放到海水中，而是运回陆地并妥善处理。

欧盟委员会将为成员国政府和欧洲企业就如何最大限度地减少源头上的塑料浪费提供指导，并对相关技术创新给予支持。欧盟表示，在现有的资金支持上，欧盟还将在2020年之前额外提供1亿欧元的资金用于研发更具可回收性的塑料材料，改进回收工艺，追踪并清除再生塑料中的有害物质和污染物。

对于推出该计划的原因，欧盟表示，塑料包装的大量使用在欧洲范围内造成了惊人的浪费，而塑料垃圾又往往很难分解，这带来了严重的环境问题。欧盟委员会指出，塑料包装材料的经济价值仅有5%能够保留在经济活动中，剩下的95%都会在首次使用后消失。每年欧洲范围内因此而浪费700亿至1050亿欧元。此外，欧盟每年产生大约2500万吨的塑料垃圾，但回收率却不到30%。不可回收的塑料垃圾需要经过数百年的时间才能分解。欧盟作为一个单一的商品市场，有责任参与解决这些问题。

“欧盟还希望能够通过该计划帮助区域内的经济逐步向循环经济转变。”欧盟委员会负责就业、增长、投资和竞争力的副主席于尔基·卡泰宁说，该计划在保护欧洲环境免遭塑料污染的同时，还能促进欧盟经济增长与技术创新。通过转变塑料产品的设计、生产、使用以及回收方式，可以产生新的投资与就业计划，从而为推动欧盟经济增长增添动力。在该项计划下，欧盟将做好循环利用业务，遏制塑料废弃物，杜绝海上乱抛垃圾，推动投资创新，刺激全球变化。

卡泰宁认为该项计划也是“欧洲工业在新技术和材料方面建立全球领先地位的好机会”。他补充说，由于没有一套完整的标准，欧洲目前还没有一个专门的塑料回收市场，因此建立市场是当务之急。

据欧洲塑料制造商协会统计，2015年欧盟塑料行业产值高达3400亿欧元，就业人数超过150万人。欧盟计划到2030年在塑料垃圾分拣和回收行业创造20万个新的就业岗位。

（本报布鲁塞尔1月28日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 22 版）

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