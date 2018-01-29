联合国和非盟签署伙伴协议

新华社亚的斯亚贝巴1月27日电 （记者陈晨、王守宝）联合国秘书长古特雷斯和非盟委员会主席法基当地时间27日上午分别代表联合国和非盟在亚的斯亚贝巴签署伙伴协议，双方承诺将在非洲发展和国际事务等领域加强合作。

古特雷斯在随后举行的新闻发布会上表示，联合国和非盟之间的伙伴关系至关重要，与非盟加强合作是联合国履行职责的基本战略要素。和平、安全、发展和人权是联合国和非盟加强合作的重要领域。

古特雷斯说，非洲有潜力为全球性问题提供解决方案。如果非洲不能充分利用青年人口红利，国际社会就不能取得发展；如果非洲不能预防和解决冲突问题，国际社会将无法实现和平与安全。

古特雷斯还表示，联合国支持非洲国家领导人解决非洲自身问题，并致力于为非洲和非盟提供帮助。

法基强调，非盟重视和联合国之间的伙伴关系，他感谢古特雷斯为加强联合国和非盟合作所付出的努力。他说，联合国和非盟都在调整战略和方针以应对新的挑战。

古特雷斯26日抵达埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，将出席28日至29日举行的第三十届非盟峰会。

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 22 版）

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