科技独角兽上市意愿走低（经济透视）

新的一年，全球主要股市迭创新高，大型科技股更是各领风骚。美国纳斯达克指数已远超1999年科技股泡沫高峰。不过，科技企业的估值虽然不断上升，但科技独角兽企业的IPO（首次公开发行）意愿，却比上世纪末科技股高峰期下降许多。优步、爱彼迎等独角兽估值已经超过数百亿美元，都还没有上市计划；中国的独角兽企业如滴滴出行等，也处于相似状态。

资本市场上的独角兽是指估值超过10亿美元的初创公司。在上世纪末美国互联网科技发展期，科技初创企业都以早日上市为奋斗目标，创业、上市、融资、扩张是通用路线图。而近两年，不少独角兽在公开上市问题上，却经常是“犹抱琵琶半遮面”。

今天的独角兽们为什么不急于上市？

私人资本的壮大是主要原因。在上世纪末美国股市高峰期，企业普遍选择在公开市场发行股票，1999年和2000年，美国股市IPO数量分别为547宗和439宗；到2016年和2017年，IPO的数量分别只有105宗和174宗。国际金融危机以来，全球主要央行都向市场注入了大量流动性，货币宽松使私人资本的力量不断扩大。过去企业需要IPO来募集资金，但现在，独角兽们从私人资本市场中就可以融到足够多的钱。

10多年前，私人资本对初创企业注入风险投资后，只要企业达到上市标准，私人资本就会推动上市，兑现投资收益。这就好比把刚刚“孵化”出的小鸡拿到市场上出售。伴随着私人资本的不断强大，它们已经不甘心出售小雏鸡，而是要把小鸡一直养到羽翼丰满，才肯拿出来卖个好价钱。

此外，超大型科技企业正在形成巨大的“科技+资本”实力，它们的并购扩张也在改变科技创业领域的生态。美国五大科技巨头FAAMG（脸书、苹果、亚马逊、微软、谷歌）市值已经超过5000亿美元，中国的腾讯和阿里巴巴也已突破5000亿美元。这类企业都在进行快速的并购扩张。超大型科技企业的触角所到之处，雏形独角兽公司就可能被并购。美国佛罗里达大学的一项研究显示，在1990年至1998年间，由风投支持的成功公司中有50%实现了IPO，另外50%则通过并购出售。近年来，并购的占比已经扩大到90%左右。

优步、滴滴出行、爱彼迎等独角兽企业不急于上市的结果之一，就是股票市场上的公众投资者，很可能分享不到这类企业高速成长的收益。2004年6月，腾讯控股在中国香港上市，13年来市值累计增长600多倍；美国亚马逊在1997年上市时股价是18美元，目前达到1200多美元。

这些成功的科技企业，不光极大地改善了消费者的生活，也为普通投资者带来了巨大的财富。但在当前的资本生态下，普通投资者想要找到下一个亚马逊或腾讯，难度越来越大。

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 22 版）

(责编：冯粒、袁勃)