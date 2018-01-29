比特币遭遇多国监管高压

1月19日，奥地利伊布斯河畔魏德霍芬附近，一名“矿工”从加密币“采矿”机组前经过。

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近日，德国财政部长彼得·阿尔特迈尔和法国财政部长布鲁诺·勒梅尔在巴黎联合举行新闻发布会，表示将在今年阿根廷举行的二十国集团峰会中联合推动全球对比特币的监管，将警告这一世界最流行的加密货币正在被非法团体利用。

去年以来，全球范围内加密货币非法“采矿”、交易和使用的案例层出不穷，加密货币交易市场的不完善和风险日益凸显。近段时间，多国金融监管机构陆续出台了对加密货币加强监管的政策，加密货币价格暴跌。

比特币市场爆炸式增长

有别于传统货币，比特币实际上是一种基于区块链技术的加密数据。去年以来，全球范围内加密货币价格持续走高，特别是去年12月，首个比特币期货产品在美国正式交易催生了全球范围内数字加密货币投资热潮，一批数字加密货币交易量与交易价格飙升。加密货币的代表——比特币价格在一年之内暴涨十余倍，市值一度超过迪士尼、通用电气等知名上市公司。

“疯狂”的比特币既成为投资者的新宠，也成为互联网黑客横行的重灾区。

比特币基于不受政府控制、相对匿名、难以追踪的特性，近年来屡屡曝出恶意交易、僵尸病毒“挖矿”和非法牟利的案例。同时，黑客攻击事件频繁发生，比特币的价格暴涨暴跌，投资者保护仍处于监管真空状态。

加密货币谁来监管、如何监管，成为考验各国政府的难题。目前，加密货币交易匿名，监管者难以收集统计数据监控其运行；对于跨境加密货币交易，各国也缺乏有效手段监管；去中心化的加密货币还与现行中心化的监管框架存在冲突，给监管带来新的困难。

近日，美国证券交易委员会（SEC）投资管理部主管布拉斯发表公开信，列举SEC多次驳回数字加密货币交易所交易基金的几大原因，包括估值存在风险、流动性不足、套利风险难以规避、潜在市场操控和欺诈风险等。

目前仅有突尼斯、塞内加尔等国家发行了基于加密货币技术的数字货币，波兰等国也在积极尝试开发国家加密货币，但大多数国家对加密货币的态度依然是坚持监管从严，陆续制定和出台了一些加强监管的政策。

各国监管政策陆续出台

加密货币市场在全球范围内面临监管的持续高压，世界各国政府正在探索适合本国国情的加密货币交易监管模式。

北欧地区最大的银行北欧联合银行日前发布禁令，要求员工从今年2月28日起停止比特币和其他加密货币交易；印度税务部门1月22日表示，在一项全国性调查显示印度17个月的加密货币交易额超过35亿美元后，向数十万人发出纳税通知；韩国金融监管机构宣布，自1月30日起，将禁止使用匿名银行账户进行加密货币交易。

从严监管，效果明显。不久前，国际市场的现货比特币价格一日之内暴跌近2000美元。在2017年12月比特币价格冲至2万美元高点后，目前跌至1.1万美元左右。越来越多的业界人士认为，比特币可能成为下一个经济泡沫。

诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒表示，比特币现象如同历史上著名的“郁金香狂热”，结局“很大的可能是会彻底崩盘并被遗忘”。

“假如比特币价格在未来一年跌至1000美元至3000美元，我不会感到意外。”美国伯克利金融集团首席投资官皮特·布克瓦表示，随着全球利率的上升，加密货币的崩盘也将接踵而至。美联储等机构为缓解全球金融危机影响而祭出的宽松货币政策，应为加密货币热潮负责。

当前国际社会也在讨论，由于大量的传统投资者和金融机构介入比特币交易，一旦比特币泡沫破裂，是否会引发系统性的金融风险。专家表示，各国目前出台的监管举措也都在寻找本国可以接受的力度和方式，既能加强监管又能规避风险。

国际社会需加强政策协同

面对各国出台的监管举措，加密货币交易平台玩起“打地鼠游戏”，在世界各国寻找生存的空间。

近段时间来，波兰就吸引了越来越多的加密货币交易公司的注意，去年比特币交易活跃的货币中波兰货币兹罗提排名第五，出乎很多人的意料。“波兰政府积极地推动虚拟货币的发展，波兰的金融系统对加密货币的包容度比其他西欧国家相对要高。”在波兰从事加密货币交易的投资人奎亚迪克对记者说。

“当前各国在出台对加密货币的监管政策时整体比较审慎，一方面是担心扼杀相关的技术环境，另一方面又担心产生金融风险，各国出台的政策也是有紧有松，给比特币监管带来了新的难题，因此针对加密货币的监管还需要全球性协调和合作。”中国人民大学商法研究所所长刘俊海教授说。

比特币的监管问题很有可能成为今年二十国集团峰会的新议题。勒梅尔就多次表示，他将提议在二十国集团峰会上讨论比特币的问题，对于投机风险，成员国都需要一起讨论管理比特币的规制。美国财政部长姆努钦日前也表示，他将与二十国集团合作，防止比特币等加密货币成为匿名瑞士银行账户的数字等价物。

专家建议，二十国集团和一些国际性的金融机构应加快制定相关原则和准则，为各国建立相协调的监管政策提供案例和遵循。同时在监管方面实现全球协同，共同打击非法的加密货币交易和犯罪。

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 22 版）

(责编：冯粒、袁勃)