阿富汗安全局势持续恶化

阿富汗内政部长艾哈迈德·巴尔马克1月28日宣布，首都喀布尔27日发生的严重自杀式汽车炸弹袭击目前已造成103人死亡，235人受伤。阿富汗塔利班宣称对该起袭击事件负责。此间舆论认为，这是喀布尔今年以来发生的“最严重袭击事件”，接连发生的恐怖袭击事件，凸显了自美国2001年入侵阿富汗以来，该国脆弱的安全局势依然在持续恶化。

阿富汗公共卫生部发言人马杰鲁赫此前证实，当地时间27日12时50分许，喀布尔市中心一繁忙街区发生汽车炸弹袭击，袭击者驾驶满载炸药的救护车引爆车上炸药，造成包括妇女和儿童在内的严重人员伤亡，其中大部分受害者是平民，遇难者中还有多名警察。

据悉，袭击现场附近分布着政府机构、医院和学校等，威力巨大的爆炸除引发人员伤亡外还导致附近建筑和商店不同程度受损。据目击者介绍，袭击发生后，现场上空出现了巨大灰色烟雾，爆炸伴随的强烈冲击使远在数公里外的人也能感受到。

爆炸袭击发生后，阿富汗总统加尼发布命令，全国各政府机构及外交使团国旗均降半旗以示哀悼。阿总统府还宣布，喀布尔将于1月29日放假一天，意在为受害者家属及袭击受伤者提供帮助。

巴尔马克表示，阿富汗安全机构正尽一切可能打击叛乱分子和防止此类袭击再次发生。未来数周内，喀布尔安全计划将引入更多改革举措，他还呼吁阿富汗人民团结一致，直至敌人被击败。

1月20日，喀布尔洲际酒店遭遇塔利班袭击，造成包括14名外国人在内至少22人死亡。分析人士说，塔利班连续在喀布尔发动攻击，意在制造紧张气氛，是针对其近期在各地反恐斗争中遭受损失的报复行为。

半岛电视台援引喀布尔分析人士阿卜杜拉·法希米的观点称，此次袭击可能是塔利班对美国对其成员实施制裁等举动的回应。当前，阿政府和塔利班之间的冲突陷入了僵局。美国政府26日批准对4名塔利班和2名极端组织“哈卡尼网络”成员进行制裁。

诺丁汉大学冲突、安全与恐怖主义研究中心访问学者阿夫扎尔·阿什拉夫分析指出，特朗普政府向阿富汗增兵和增加空袭的战略“显然不起作用”。阿富汗问题必须通过政治途径加以解决，但当前冲突各方仍然缺乏政治谈判的意愿。

此次袭击引发国际社会广泛关注，联合国、北约、欧盟以及美国、英国、印度、巴基斯坦、伊朗、沙特阿拉伯等当天纷纷发表声明对此次袭击予以谴责。

巴基斯坦《黎明报》28日发表社论指出，喀布尔发生的卑鄙袭击令人感到震惊，暴力袭击活动频发体现了阿富汗安全形势不断恶化，阿政府应当尽快着手解决情报和安全问题，迅速采取行动，遏制暴力袭击的“新浪潮”。

（本报伊斯兰堡1月28日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 21 版）

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