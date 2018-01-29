王毅与日本外相河野太郎举行会谈

新华社北京1月28日电 （记者潘洁）外交部长王毅28日在北京钓鱼台国宾馆与到访的日本外相河野太郎举行会谈。

王毅表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年，40年来，两国关系经历了不平凡历程。双方应不忘初心，重温缔约精神，汲取正反两方面经验教训，牢牢把握和平友好大方向，推动两国关系不断走向改善。双方应不折不扣遵循中日四个政治文件精神和四点原则共识，坚持以史为鉴、面向未来，切实维护两国关系政治基础。双方应构建政治互信，希望日方从根子深处把握好对华认知，真正把中国当作伙伴而不是对手，把中国发展视作机遇而不是威胁。双方已就妥善处理敏感问题确立了原则和准绳，希望日方重信守诺，按规矩办事，根据一个中国原则处理台湾问题，切实尊重中方在涉藏、涉疆等问题上的主权和安全权益。

河野表示，日中分别是世界第三和第二大经济体，发展稳定的日中关系不仅符合两国利益，也符合整个国际社会的利益。日本愿以纪念日中和平友好条约缔结40周年和中国改革开放40周年为契机，牢记原点，不忘初心，本着战略互惠精神和“互为合作伙伴，互不构成威胁”共识，推动日中关系迈向新的阶段。日方将继续坚持按照1972年日中联合声明规定处理涉台问题，认为西藏、新疆事务属于中国内政，愿妥善处理相关问题。

双方同意以今年纪念缔约40周年为契机，加强各层级交往，在文化、地方、媒体、青少年等领域开展形式多样的交流，为两国关系重回正轨营造良好民意和社会基础。双方认为高层交往对两国关系改善发展具有重要引领作用，同意尽快召开新一轮中日韩领导人会议并为此营造适宜环境。双方认为应充分发挥各自比较优势，加强互利合作，扩大共同利益。日方对参与“一带一路”建设、探索三方合作表明了积极态度。双方就两国建立海空联络机制达成原则一致表示欢迎，愿尽早签署实施。双方应共同努力，使东海成为和平、合作、友好之海。双方同意共同维护自由贸易体系，加快推进区域经济一体化，构建开放型世界经济。

双方还就朝鲜半岛核等国际地区问题深入交换了意见。

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 21 版）

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