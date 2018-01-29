“美国优先”冲击美拉关系（国际视点）

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美国总统特朗普执政一年多来，在“美国优先”理念推动下，一改前任奥巴马政府相对温和的拉美政策，在贸易、移民等问题上对拉美国家的态度更趋强硬，并向委内瑞拉和古巴等部分拉美国家频繁施压，令拉美国家与美国关系“渐行渐远”。分析指出，基于地缘政治因素，美拉间在安全防务等关键领域的紧密关系很难被撼动。然而，如果2018年美拉之间依旧没有富有建设性的对话，美拉关系不断疏远的趋势还将延续。

频挥“大棒”，美加大对拉美国家干预力度

近日，特朗普在讨论移民问题时，将海地、萨尔瓦多连同非洲国家一起称为“粪坑国家”，激起拉美国家普遍不满。移民问题是美拉关系的重要组成部分。美国现有拉美裔移民超过4000万，特朗普上台后不断收紧移民政策加剧了美国与拉美国家之间的隔阂。新年伊始，美国还决定终止向20万萨尔瓦多移民提供“临时保护身份”，此前已有6万海地移民被终止了“临时保护身份”。为阻止众多拉美非法移民从墨西哥入境，特朗普还宣布将在美国和墨西哥边境修建隔离墙。

在对外政策上，特朗普政府在过去一年对古巴和委内瑞拉等拉美左翼国家频挥“大棒”，加大了打压和干预力度，并计划大幅削减对拉美国家的援助，几乎全盘否定和抛弃奥巴马政府改善美古关系、重塑美拉平等伙伴关系的外交“遗产”。针对古巴，特朗普政府继续执行经济、金融封锁和贸易禁运政策，并不断收紧前任政府的部分对古“松绑”政策，对美国公民前往古巴旅游进行限制等，美古关系出现倒退。在委内瑞拉问题上，美国再次举起制裁大棒，例如宣布对委实行金融制裁、限制委部分官员入境美国，甚至宣称不排除对委采取军事行动的可能性。

在贸易政策方面，特朗普政府出台了一系列保护主义和“美国优先”为主导的贸易政策。特朗普上台之初就签署行政令宣布美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），令墨西哥、秘鲁、智利三国感到失望。此后，特朗普又宣布对已实施23年的北美自由贸易协定启动重新谈判程序，并多次威胁称美国将单方面退出北美自由贸易协定。除此之外，特朗普还计划把对拉美地区每年数十亿美元的援助减少近40%，这将影响到拉美地区社会救助、医疗援助、教育计划等许多项目。

寻求对外合作多元化，拉美力图平衡对美关系

事实上，最近两年多来，拉美地区的政治生态发生了众多变化，拉美左派影响力出现萎缩，中右翼政党成为地区主导力量。而中右翼政府更倾向于选择美国作为优先合作伙伴，希望搭乘美国经济复苏的“便车”，以助力化解本国经济下行风险。在此背景下，美拉关系特别是经贸往来一度出现了明显的回暖势头。例如2017年，智利成为拉美地区对美国出口增长最快的国家，增速达20.4%，而从美国进口增长也达到16.6%。

然而，特朗普上台以来美国新政府对拉美外交的“逆风”令拉美国家普遍感到失落。美国皮尤研究中心的一项调查显示，智利对美国有好感的民众比例从奥巴马时期的68%下降到特朗普执政几个月后的39%。墨西哥民众对美国的好感度也出现下降，从2015年的66%降至2017年的30%。

眼下，拉美国家已经将目光投向世界其他地区，积极寻求对外合作多元化，以降低对美国的依赖。目前，对美出口占比高达80%的墨西哥正加紧升级与欧盟的自贸协定，加大与拉美国家在农牧业和制造业等领域的合作，努力加强与亚洲国家的交往；美国第三大石油进口来源国委内瑞拉也在保持对美国原油出口供应的同时实行多元化战略，扩大对亚洲国家的原油出口，以应对美国对委制裁；阿根廷、巴西、智利和秘鲁等拉美国家也正深化区域内合作，同时加强与欧洲和亚洲各国的联系，以应对美国保护主义，平衡对美关系。

加强南南合作是拉美走出当前窘境的选择之一

墨西哥国立自治大学北美研究中心研究员瓦尔德斯在接受本报记者采访时表示，特朗普的言行和政策对奥巴马时期出现缓和的美拉关系造成极大冲击。美国目前缺少对拉美的连贯的方针政策，也缺少出台对拉政策的意愿。瓦尔德斯分析说，基于地缘政治因素，美拉间在安全防务等关键领域的紧密关系很难被撼动。如果2018年美拉之间依旧没有富有建设性的对话，美拉关系不断疏远的趋势还将继续。

中国社科院拉美所巴西研究中心执行主任周志伟认为，受特朗普政策影响，拉美国家在新的政治周期中需要作出调整，其核心是强调外交多元化，增强自主意识，寻找部分替代美国市场和投资的来源。当前，美拉关系逐渐疏远，同时世界重心向亚太转移，因此，在贸易和投资领域，亚洲尤其中国对于拉美国家的影响力日益增强。

周志伟指出，未来一段时期，拉美在美国的对外政策中被边缘化的趋势依旧会延续。美国对拉美的战略很大程度上只是防止该地区出现一个反美轴心。不过，2018年拉美多国要举行总统大选，美国对拉美政策可能会因势而动，做出相应调整。

分析认为，不论美拉关系如何调整，美国在拉美追求安全、稳定等核心利益的诉求不会改变。美国可能会更加关注美拉关系中自身的经济利益，但不会放弃使用其惯用的“民主牌”“人权牌”等。巴西里约热内卢州立大学国际关系主任桑托罗表示，加强与亚洲等其他地区国家的合作，完善南南合作框架下的合作应该是拉美国家走出当前窘境的选择之一。

（本报墨西哥城、里约热内卢1月28日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 21 版）

(责编：冯粒、袁勃)