高质量发展，中国迎难而上的主动选择

在2018年拉斯维加斯消费电子展上，中国物灵科技公司展示可为儿童朗读绘本的机器人Luka。

新华社记者 李 颖摄

“对于中国经济转向高质量发展阶段，世界各地的投资者都在密切关注，未来世界经济的发展将继续取决于中国作为世界第二大经济体持续稳定的增长活力。”德国NTV电视台网站近日刊文指出。

中共十九大报告指出，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。这成为新时代中国经济发展的基本特征。去年12月召开的中央经济工作会议提出，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。

国际社会高度关注中国经济发展进入新阶段。接受本报记者采访的国外专家学者表示，推动经济高质量发展既是中国经济发展到一定程度的要求，也是中国迎难而上作出的主动选择。这几年，中国的新发展理念正在落到实处，推动高质量发展着眼于解决经济发展中的深层次问题，切实满足人民日益增长的美好生活需要，中国经济正在走向更加健康、更可持续的发展轨道。

新发展理念正在落到实处

日前公布的经济数据显示，2017年中国国内生产总值首次突破80万亿元人民币大关，经济增长达到6.9%；全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，工业产能利用率创5年新高；过去5年，全国研发经费投入年均增长超过11％，科技进步贡献率从52.2％提高到57.5％，据估算，新动能对经济增长贡献率超过30%……

“经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，这是当前中国经济发展的主要特点，推动经济高质量发展在中共十九大和中央经济工作会议之后变得更为鲜明。”荷兰莱顿大学经济史教授理查德·格里菲斯在接受本报记者采访时表示。

格里菲斯认为，过去几十年，中国创造了经济发展的奇迹，解决了人民的温饱问题，但高速发展也积累了一些问题，如环境质量下降、资源消耗过大等。过去几年，中国充分认识到这些问题，开始调整经济发展模式，提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，这些新发展理念正逐渐落到实处。

美国《全球策略信息》杂志华盛顿分社社长威廉·琼斯在接受本报记者采访时说，中国推动经济高质量发展既是中国发展到一定程度的要求，也是中国的主动选择。中国经济增长的数字可能不像此前那么“亮眼”，但是这是一种更加健康、更加持续的发展，值得鼓励和探索。

中国的高质量发展体现的是从总量扩张到结构优化的转变。过去5年，随着供给侧结构性改革深入推进，中国经济结构不断优化，新产业、新业态蓬勃发展，区域发展更加协调，城乡差距继续缩小，新发展理念已融入经济社会发展的方方面面。

在格里菲斯看来，中国把创新作为经济发展的第一动力，是为了从根本上解决经济可持续发展的动能问题。“把科技创新作为经济发展的重要动力，中国的经济发展规划对世界经济可持续增长也具有非常重要的意义。”

体现以人民为中心发展思想

过去几十年，特别是改革开放以来，中国经济发展取得举世瞩目成就，经济总量跃居世界第二，基本解决了经济发展“有没有”的问题。近年来，中国经济发展进入新常态，面临速度换挡、结构优化、动力转换的爬坡过坎考验，发展不充分不平衡的矛盾日益突出，资源环境瓶颈日益收紧，直接影响到人民获得感和幸福感的提升，中国经济更需要着力解决发展“好不好”的问题。

韩国世界经济研究院院长宋璟真在接受本报记者采访时表示，中国经济转向高质量发展具有重要意义。在经济层面推进供给侧结构性改革、化解产能过剩、深化金融改革的同时，着力应对大气污染等环境和民生问题，这使得中国高质量发展的基础更为牢固。高质量发展将助力中国全面建成小康社会目标的实现。

琼斯说，近些年来，中国十分重视生态环境和扶贫问题等，这既是践行新发展理念，也体现了以人民为中心的发展思想。

“高质量增长是化解中国社会主要矛盾的主要方法，也是推动经济结构转型的主要途径。”印度中国经济文化促进会秘书长萨奇夫对本报记者说，经过近40年的高速增长，中国已经解决了经济发展不足问题，开始进入注重质量和效益的高质量发展阶段，这个阶段的主要任务是解决不平衡发展和不充分发展问题。

“改革开放40年，中国人民从高速增长中获得了巨大的实惠，但经济的粗放式增长也导致出现区域发展不平衡、收入差距拉大等问题，尤其是雾霾等环境问题困扰着人们。”巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯对本报记者表示，人民群众对协调和均衡发展的诉求日益强烈，这决定了转换经济发展方式的必要性。从“高速增长”转向“高质量发展”，有利于解决中国经济发展的深层次问题，切实回应人民关切，避免因一味追求经济增速而付出代价。

向世界提供宝贵经验

据世界银行测算，2012年至2016年中国对世界经济增长的贡献率达到34%，超过美国、欧盟和日本的总和。中国成为世界经济增长的主要动力源和稳定器，对世界经济持续稳定复苏至关重要。

“创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念在理论和实践上都是值得借鉴的宝贵经验，尤其是向发展中国家提供了参考。”琼斯表示。

在萨奇夫看来，只有实现了协调、绿色和共享发展，才能使高质量发展转化为人的全面发展，才能真正提高人民的生活水平，进而跨越“中等收入陷阱”。中国提出的这些理念和经济发展方案对全球都有指导意义。

在开放中探索新的发展模式，中国的高质量发展不仅将为世界经济持续增长注入活力，创造新的机遇，更可贵的是，中国将提供一条挖掘持续增长动能的根本性思路。

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、首尔、新德里、里约热内卢、柏林1月28日电 记者牟宗琮、任彦、张朋辉、陈尚文、苑基荣、陈效卫、冯雪珺）

《 人民日报 》（ 2018年01月29日 03 版）

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