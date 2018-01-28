王毅与日本外相河野太郎举行会谈

人民网北京1月28日电 据外交部网站消息，外交部长王毅今天在北京钓鱼台国宾馆与到访的日本外相河野太郎举行会谈。

王毅表示，今年是中日和平友好条约缔结40周年，40年来，两国关系经历了不平凡历程。双方应不忘初心，重温缔约精神，汲取正反两方面经验教训，牢牢把握和平友好大方向，推动两国关系不断走向改善。双方应不折不扣遵循中日四个政治文件精神和四点原则共识，坚持以史为鉴、面向未来，切实维护两国关系政治基础。双方应构建政治互信，希望日方从根子深处把握好对华认知，真正把中国当作伙伴而不是对手，把中国发展视作机遇而不是威胁。双方已就妥善处理敏感问题确立了原则和准绳，希望日方重信守诺，按规矩办事，根据“一个中国”原则处理台湾问题，切实尊重中方在涉藏、涉疆等问题上的主权和安全权益。

河野表示，日中分别是世界第三和第二大经济体，发展稳定的日中关系不仅符合两国利益，也符合整个国际社会的利益。日本愿以纪念日中和平友好条约缔结40周年和中国改革开放40周年为契机，牢记原点，不忘初心，本着战略互惠精神和“互为合作伙伴，互不构成威胁”共识，推动日中关系迈向新的阶段。日方将继续坚持按照1972年日中联合声明规定处理涉台问题，认为西藏、新疆事务属于中国内政，愿妥善处理相关问题。

双方同意以今年纪念缔约40周年为契机，加强各层级交往，在文化、地方、媒体、青少年等领域开展形式多样的交流，为两国关系重回正轨营造良好民意和社会基础。双方认为高层交往对两国关系改善发展具有重要引领作用，同意尽快召开新一轮中日韩领导人会议并为此营造适宜环境。双方认为应充分发挥各自比较优势，加强互利合作，扩大共同利益。日方对参与“一带一路”建设、探索三方合作表明了积极态度。双方就两国建立海空联络机制达成原则一致表示欢迎，愿尽早签署实施。双方应共同努力，使东海成为和平、合作、友好之海。双方同意共同维护自由贸易体系，加快推进区域经济一体化，构建开放型世界经济。

双方还就朝鲜半岛核等国际地区问题深入交换了意见。

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