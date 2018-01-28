日本惊现史上最大数字货币失窃案

人民网讯 据BBC报道，日本最大的数字货币交易机构之一Coincheck27日表示，黑客攻击已经导致其损失5.34亿美元（33.7亿元人民币）的虚拟资产。

Coincheck冻结了除比特币之外的所有加密货币的存款和提款。比特币之所以例外，因为要用它评估公司在一种不太知名的货币NEM遭遇的盗窃损失。该公司一位代表告诉日本媒体，可能无法偿这笔遗失的资金。如果这起盗窃案被证实，它将是历史上最大的数字货币盗窃案。另外一家位于东京的交易机构MtGox曾被盗窃价值4亿美元的虚拟货币，导致该公司于2014年倒闭。

本次被盗的资产被保存在“热钱包”中，并与网络相连。与之相对的是“冷钱包”，资金安全地存储在离线的地方。Coincheck表示，他们掌握了被盗资产发送地的数字地址。

黑客入侵发生在日本时间26日凌晨02:57，但直到11:25才被发现，将近八个半小时。公司首席运营官大塚雄介（Yusuke Otsuka）表示，在这期间Coincheck发送出523万个NEM。“根据当时的价格计算，这些NEM的价值为580亿日元。”这相当于33.7亿元人民币。Coincheck仍然在研究有多少客户受到影响，同时也在努力确认黑客攻击来自日本还是其他国家。（老任）

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