基里巴斯载50人岛际渡船 失联超过1周

人民网讯 据法新社报道， 一艘载有50人的岛际渡船在太平洋中部岛国基里巴斯（Kiribati）失联超过一周，搜救行动当天仍在进行。
新西兰搜救官员应要求协助斐济当局，他们说，岛际渡船布提劳伊号（MV Butiraoi）当晚传出失联。
这艘17.5公尺长的木制双体船，18日从诺诺乌蒂岛（Nonouti Island）出发，驶往基里巴斯的塔拉瓦环礁Tarawa）的比休岛（Betio）。这趟长达260公里的航程预计花费两天。
新西兰救援协调中心官员艾希比（John Ashby）说：“我们了解这艘船在出发前修理过推进轴，可能导致航行出现问题。”艾希比还说，太平洋这个区域目前风和日丽，有些涌浪。一架新西兰空军猎户式巡逻机已经出动，沿着渡船预定航行路线执行空中搜索。（老任）
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