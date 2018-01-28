纽约组建帕金森乒乓球队 可有效改善症状

人民网讯 据美国媒体报道，纽约的一些帕金森患者发现，通过定期打乒乓球可以有效改善帕金森症状。他们建立了一支帕金森乒乓球队，还将在下月举行首届帕金森乒乓球冠军赛，以使更多帕金森患者分享他们的成功经验。

克罗地亚裔音乐家内纳德·巴赫7年前被诊断患帕金森症。他说:“我没法在吉他上弹切分音，所以我停止了舞台表演，因为我无法弹切分音或任何复杂的音乐。”朋友介绍他通过打乒乓球来改善帕金森症状。他说：“我发现如果我一星期打两次，症状就会减轻，到现在我已经打了1年半了。”

经过6个月的锻炼，内纳德恢复了吉他弹奏能力。去年3月1日，内纳德和韦斯切斯特乒乓球中心老板维尔建立了这个“帕金森乒乓球队”，活动地点在位于纽约州欢乐谷镇的该乒乓球中心。维尔说：“研究已经显示打乒乓球是改善帕金森症状的好方法。经常在这里打乒乓的帕金森病人发现，他们的症状通过打乒乓减轻了。”内纳德认为，打乒乓球需要与对手互动，这对帕金森症患者改善症状最有帮助。他说： “它需要快速反应，而这恰恰是帕金森病人所缺乏的，我们变得越来越缓慢；打乒乓必须动起来，因为你要接球，这是很好的运动。”

马吉是位网球运动员，49岁时被诊断患有帕金森症。她说，虽然神奇的药物消除了她的抖动症状，但运动是保持进展的必要条件。她说：“我做很多锻炼，锻炼可以巩固取得的进展，我想因为我喜欢运动和锻炼，所以我是得帕金森症的最佳人选。”

内纳德是位知名度很高的克罗地亚裔音乐家。帕金森症一度剥夺了他上台演出的能力，但他并未被疾病击倒。他说：“因为帕金森病的特点之一是抑郁，他们躲在家里，害怕别人跟他们握手，因为会觉得不好意思。当我跟别人讲话时我也试图把手藏起来。但是如果你走出去，说，瞧，我有帕金森，但我能打乒乓，我享受生活，我有好朋友，然后，别人也会有同样看法。”

帕金森乒乓队每周活动两次，既是体能锻炼，也是社交活动。球员阿特说：“比如，开打前先做针对帕金森的体操；谈谈一周来世界上有关帕金森研究的最近进展；然后，有时候我们请一位运动员来示范怎么打乒乓，某种乒乓球的打法，可能花5分钟；然后我们来到桌前大约打45分钟。”

为了让更多帕金森患者分享他们的经验，球队将于2月17日举办首届“乒乓帕金森冠军赛”。而内纳德也将在4月再度登台，参加在宾州兰卡斯特《世界和平一小时》音乐会的演出。借用阿特的话说：“欢迎观临我们的俱乐部”。（老任）

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