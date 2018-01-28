委内瑞拉与西班牙反目 相互驱逐大使

人民网讯 据法新社报道，委内瑞拉国内政治危机近日又引发一场外交危机。西班牙政府26日对委内瑞拉日前责令其驻加拉加斯大使离境的决定做出回应，宣布委内瑞拉驻西班牙大使为“不受欢迎的人”，限期他在未来72小时内离开西班牙。

西班牙政府发言人26日在内阁会议之后向媒体表示，政府就委内瑞拉日前驱逐西班牙大使的决定做出对称回应，严格遵照对等原则 ，宣布委内瑞拉驻西班牙大使为“不受欢迎的人”。事实上，委内瑞拉驻西班牙大使本周三已经应招回国，目前并不在西班牙境内。

委内瑞拉与西班牙之间的关系自1999年查韦斯就任总统就开始恶化。查韦斯2013年去世之后，双边关系也未能改善。

26日，欧盟委员会主席宣布，欧盟坚决谴责委内瑞拉驱逐西班牙大使的决定，呼吁马杜罗政府收回成命。（老任）

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