流感肆虐美国 39个州疫情严重已有37名儿童死亡

人民网讯 综合报道，上个星期，美国15个患者中就有1个是因为出现流感症状而要求接受医疗。 这是自2009年猪流感疫情以来的最严重情况。

据报道，上周，全美39个州流感疫情严重，此前全美有32个州有严重的流感情形。美国疾病控制和预防中心26日表示，到目前为止，因流感住院和死亡的人数并不像其他流感季那么高。但是此次流感疫情虽然住院率低，但专家认为它比2014-2015季度的流感严重。CDC的发言人表示，流感的高峰还未到达顶峰。CDC表示，流感将会到达高峰，全美可能在未来几周还会出现大规模的流感疫情。

美国疾病控制和预防中心统计，从去年10月开始，已经有37名儿童死于流感。在1月20日结束的这周，共有11965例新发病例，这让这个流感季的病例增加到86527例。因为并不是所有患者都会去看医生，因此流感人数可能会更多。

（老任）

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