500多年来首次 剑桥国王学院合唱团面向全球发布中文曲目

剑桥大学国王学院合唱团26日发布音乐专辑《再别康桥》，其中包括《再别康桥》《茉莉花》两首中文歌曲。这是剑桥大学国王学院合唱团成立500多年来，首次面向全球发布中文曲目。

合唱团介绍，专辑在国王学院大教堂录制，主打曲目《再别康桥》，歌词为中国诗人徐志摩的同名诗篇，曲作者是英国著名作曲家约翰·拉特。尽管已有多个流行的谱曲版，这张专辑收录的是这首诗第一个主流古典乐曲版。

专辑中还有重新编曲的十八世纪中国民谣《茉莉花》。专辑封面作者是中国江苏的工笔画家喻慧。专辑共收录19首曲目，还包括国王学院合唱团最受欢迎的颂歌中未发行过的全新录制版，以及莫扎特、福莱等人的经典曲目。

据悉，国王学院合唱团将在微博、微信等中国社交媒体平台上与中国听众互动，还将在8月的剑桥徐志摩诗歌艺术节期间推广这张专辑。

剑桥国王学院合唱团的新年演出在英国颇负盛名。合唱团创立于英国国王亨利六世在位时期，由16名9至13岁的男孩、14名男本科生和两名管风琴手组成，主要任务是在国王学院庄严瑰丽的学院教堂吟唱颂歌。（梁希之）【新华社微特稿】

(责编：杨牧、刘洁妍)