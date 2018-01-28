德国：组阁危机已过，政治分裂开始

德国社民党党部26日传出消息，德国社民党主席马丁·舒尔茨将在新一届内阁中担任部长职位，这并未出乎大家意料。

1月21日，社民党召开了特别党代会，正式决定与联盟党展开组阁谈判。虽然在德国新一届政府组阁正式成立前，任何变数都有可能产生，但随着社民党给大联盟“开绿灯”，产生变数的可能性越来越小。

舒尔茨：外长还是财长

据德国媒体报道称，社民党主席舒尔茨已经决定将在新一届大联合政府中出任部长职务，不过究竟是哪个部长目前尚未明确。德国一共有14个部，其中经济部、财政部、外交部和内政部被认为是较为重要的联邦部门。据悉，舒尔茨很有可能执掌外交部或者是财政部。舒尔茨从1994年起就担任欧洲议会议员，更是在2012年当选欧洲议会议长。目前，欧盟遭遇前所未有的危机，外交部长一职似乎更加适合这位熟悉欧盟事务的“欧洲主义”者。

在2017年的德国大选中，舒尔茨代表社民党迎战默克尔。在他刚刚宣布参选时，曾经掀起很短暂的“舒尔茨旋风”，支持率直逼甚至小幅领先默克尔。但随即迅速进入颓势，最终社民党在选战中收获二战以来最差战绩———仅仅获得了百分之二十的选票。

对于此次舒尔茨将出任部长，舆论也分裂成为两派。有人认为，舒尔茨之所以力促社民党和联盟党组阁，就是希望能够给自己在新一届政府中谋一个职位。另有德国网友则评论称，舒尔茨此次战败很重要的一个原因是他缺乏在德国国内的工作经验，而担任部长能够很好地弥补这个短板。

在此次大选中扮演重要角色的基社盟主席泽霍费尔据悉也将在新政府中出任部长。

社民党给大联合政府组阁正式谈判开了“绿灯”，事实上已经扫清了德国政府组阁路上的最后一块巨石。社民党和联盟党在执政纲领上面的大多数核心分歧，早已经在试探性谈判阶段达成妥协，正式谈判阶段的难度已经大为降低。

德国新一届政府组阁可谓一波三折，从一开始的“牙买加政府”谈判走向破裂，到社民党临危受命和联盟党展开大联合政府谈判。这盏来之不易的“绿灯”，让所有担心德国乃至欧盟命运的人松了一口气。

这盏“绿灯”着实来之不易，在21日社民党的特别代表大会上，支持组阁的舒尔茨做了动员演讲，指出对于社民党来说，已经到了历史性时刻。最后，在645名党代表中，有362名投了赞成票，占到人数的56.4%。组阁谈判涉险过关!

然而，有近一半的社民党党代表并不支持和联盟党进行组阁谈判，他们的理由主要是认为如果为了组阁而做出让步，只能让社民党继续陷入颓势，看不到重新执政的希望。而在随后一项德国媒体做的线上民调中，有81%的受访者认为大联合政府对社民党不利。而根据德国最权威的政党支持度民调，社民党的支持率依然在缓慢下降，最新一次民调显示，社民党仅仅收获了19%的支持率，而德国民粹主义政党选择党则获得了12%的支持率。

右翼选择党崛起或取代老牌社民党

由联盟党和社民党组成的联合政府之所以被称为“大联合政府”，是因为这两个政党在二战后长期是德国最大的两个政党，并且轮替执政。由两个最大的政党组成的联合政府，自然被称作“大联合政府”了。除此之外，联盟党和社民党还享有一个称号“人民政党”，这也和他们规模较大有关。然而，由于社民党近年始终未能走出困境，并且被很多人看衰再次与联盟党组阁，德国舆论已经开始讨论，社民党恐怕要失去“人民政党”的称号了，毕竟一个只拥有19%支持率的政党，很难再和“人民”划上等号。

德国《明镜》周刊在线评论指出，选择党很有可能代替社民党成为“人民政党”。在记者看来，选择党正在改变德国，政治价值正在被重估，政治范式也在转变。尽管其它党派和主流媒体对这个民粹主义政党心存疑虑甚至反感，但选择党的崛起并不令人意外，其发展趋势已不可阻挡。

年轻的选择党在此次德国大选中可谓大胜，不仅进入了议会，更一举成为第三大党。选择党常常被外界认为是右翼民粹主义政党，他们在大选中旗帜鲜明地提出削减难民福利、限制难民人数、防止德国“伊斯兰化”以及减少德国对欧盟义务等政治诉求。在《明镜》周刊看来，选择党的崛起并不仅仅是难民因素作祟，它提出的自由竞争、保护产权、契约自由、开放市场等新自由主义的经济政策，似乎更加符合全球化时代背景下的德国利益。而在政治光谱上处于中间偏左位置的社民党和其它欧洲中左翼政党一样，遇到了属于这个时代不可避免的困境。

最大的挡路石虽然被移开了，但是德国政府的组阁之路依然漫长，联盟党和社民党在正式谈判期间，依然避免不了激烈的争执。而即使双方在正式谈判中达成了共识，社民党也将会像2013年大选那样，最终依靠全体党员的投票决定是否和联盟党组阁。(记者 赵海博)

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