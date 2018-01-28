土耳其对阿夫林之战未必轻松

土耳其对叙利亚西北部边境城镇阿夫林发动的“橄榄枝”军事行动已近一周。土耳其总统埃尔多安26日放话说，土军将挥师东进，横扫叙利亚整个北部地区，打到伊拉克边界，“‘橄榄枝’行动不达目的不会罢休。我们将把恐怖分子赶出曼比季，如同我们先前被(美国)承诺的那样。”

虽然埃尔多安对军事行动表现得很乐观，但战事延长的可能性依然存在。

首先，库尔德武装的战斗力不可小觑。他们有多年与“伊斯兰国”作战的经验，加上美国支持，更在阿夫林占据地利人和之优。土耳其虽然有强大的空中优势，但地面战斗未必能压倒对手。土耳其军队因为2016年未遂政变曾遭到清洗，实力有一定程度下降，而此次随土参战的“叙自由军”战斗力很差。正因为如此，土耳其目前采取的战术是空袭加围困，并不直接发动地面强攻。

其次，美国有可能限制土耳其的行动。土耳其这回的目标除了阿夫林，更有曼比季。曼比季位于幼发拉底河以西30公里处，是叙利亚的北部战略要地。目前该地区在库尔德武装控制之下，美国特种部队也在此驻守。

2016年8月，土耳其在叙北部发动“幼发拉底盾牌”攻势，就是为了把越过幼发拉底河以西的库尔德武装逐出曼比季，因为此前土耳其与美国有默契：库尔德武装行动必须限制在幼河以东。当库尔德武装西渡幼河之后，土向美交涉后美承诺，在清除当地“伊斯兰国”武装后，库尔德武装将会撤回东岸。但事实相反，这才引发了土耳其的行动。但是持续到2017年2月的“幼发拉底盾牌”并未使土耳其占领曼比季。在阿夫林攻势打响两天之后，埃尔多安和特朗普在电话里激烈交锋。特朗普要埃尔多安保持克制，避免伤及到美国军人。埃尔多安则直接要求：美军必须撤出曼比季。对此美国军方表示，将视需要采取行动。如果美国认为在曼比季支持库尔德武装更重要，那么土耳其的行动将效果大减。

再次，叙利亚政府的态度可能成为土耳其行动的制约因素。与上回对“幼发拉底盾牌”的反应一样，叙政府这回同样谴责土耳其的“侵略”行为，但同样没有采取实质性军事反击行动。这是因为叙政府明白，土耳其的两次“侵略”目标都是美国支持下的库尔德武装。不过叙总统巴沙尔·阿萨德始终坚持，作为叙利亚全国领袖，收复全部失地是他的职责所在。事实上，阿夫林的库尔德政治组织已公开呼吁叙政府为维护主权而反击土耳其入侵。所以叙政府必须在政治态度上表示反对“侵略”。至于是否采取军事行动，则须看局势的演变。阿夫林与叙武装反对派的大本营伊德利 卜省相距很近，这里的武装势力一直得到土耳其支持，而目前叙政府军正在发动伊德利 卜攻势。一旦阿夫林被土耳其所支持的反对派武装控制，那就意味着叙军的伊德利卜攻势效果将大打折扣。所以叙政府是否会坐视土耳其完全控制阿夫林，这是很值得怀疑的。

另外值得一提，在土耳其军队进攻阿夫林之前，俄罗斯便撤出了其在该地区的军力，这实际上是默许了土耳其这次行动。但这并不表明俄罗斯完全支持土耳其。事实上，在土军进攻数天前，俄罗斯曾向库尔德武装建议，把阿夫林控制权交给叙利亚政府，俄、叙将保证土耳其不会进攻阿夫林，但库尔德武装拒绝了这一建议。另外，土耳其稍早时曾分别知会俄罗斯和伊朗，要求两国向叙政府施压，让其在伊德利 卜不要进攻所谓“温和”反对派武装，但事实上俄罗斯军机是参与叙军进攻行动的。

现在，土、美、俄三个外部国家都在叙利亚北部驻有军力，但各自的目标和路径差别甚大。土耳其的目标是在南部边界叙利亚一侧建立自己的势力范围；路径是通过支持阿拉伯武装压制库尔德武装。美国的目标是维持叙利亚分裂状态、抵消俄罗斯在叙利亚所获得的成果；路径是重点支持库尔德武装，以建立一个面积约占整个叙利亚四分之一的库尔德人统治区。而俄罗斯的目标则是让叙利亚恢复正常国家状态，以充分发挥其作为俄罗斯战略支点国家的作用；路径是在支持政府军收复重要失地的同时，尽量分化以美国为首的反叙联盟力量，力争化敌为友。 (唐见端 上海外国语大学中东研究所智库理事)

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