土对叙战争要打到伊拉克边界？

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安26日放话说，正在叙利亚西北部作战的土军及其地方盟友武装将挥军东进，横扫叙利亚整个北部地区，打到伊拉克边界。

埃尔多安当天在安卡拉发表讲话说：“‘橄榄枝’行动不达目的不会罢休。我们将把恐怖分子赶出曼比季，如同我们先前被（美国）承诺的那样，我们的战争不会停止，直到恐怖分子消失，直到（打到）伊拉克边界。”

土耳其军队20日越境进入叙利亚北部，开始代号为“橄榄枝”的军事行动，打击对象是库尔德武装“人民保护部队”。近一周来，土军与库尔德武装在叙西北部的阿夫林地区激战，军事进展有限。

路透社报道，土军地面进展缓慢，主要是由于恶劣天气给空中支援造成不便。不过，土军要把战火引到阿夫林以外早已不是秘密。

埃尔多安先前说，土军最起码要打到曼比季。曼比季位于阿夫林以东100公里，靠近幼发拉底河，是连接叙利亚北部东西两个库尔德人控制区的战略要地。

值得一提的是，曼比季有美军驻扎，主要任务是震慑不同门户的反对派、避免他们互相掐架、以及提供情报和训练。

土军如果把战火引到曼比季，面临与美军擦枪走火的风险。叙利亚政治分析师雷杜尔·哈利勒告诉路透社记者，美国正向土方施压，敦促其不要扩大战争。

以“人民保护部队”为主力军的“叙利亚民主军”26日警告说，如果土耳其胆敢扩大战事，他们将作出“相应回应”。

“人民保护部队”被美军视作打击极端组织“伊斯兰国”的“靠谱伙伴”，一直接受美军支援。但土耳其把“人民保护部队”视为库尔德工人党在叙利亚的分支，将其列作“恐怖组织”。

土方先前披露，美国提议在阿夫林周边建立一个纵深30公里的安全区，但土方要求双方先“重建信任”，再谈安全区。

对于战争造成的伤亡，土耳其与叙利亚库尔德武装各执一词。土耳其卫生部长说，土方损失3名士兵，配合土军作战的地方武装死亡11人，另有130人受伤。土耳其军方说，一周以来共歼灭敌军343人。

不过，这些说法遭到“人民保护部队”否认。他们说，土方是在夸大战果，土方实际损失308人，而库尔德武装只损失43人。眼下暂无法判断孰真孰假。

库尔德武装先前呼吁叙利亚中央政府派兵支援，不过后者至今没有动作。叙利亚政府此前警告土耳其，如果对方胆敢入侵，叙利亚将派空军回击。

一些分析师说，库尔德人长期以来谋求在叙北部建立自治的“联邦区”，但叙政府反对。在叙库尔德武装实力近年逐步增强、成为与叙政府军对峙一大力量的背景下，土耳其打击库尔德武装暗合叙政府心意。（王宏彬）（新华社专特稿）

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