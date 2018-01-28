欲炒掉“通俄门”特检？特朗普：假新闻

美国《纽约时报》及多家媒体25日报道，美国总统唐纳德·特朗普一度下指令，解除主持“通俄门”调查的特别检察官罗伯特·米勒的职务，因为下属坚决抗命而未遂。

特朗普26日否认这类报道，称它们是“典型的假新闻”。

《纽约时报》以多名不愿公开身份的人为消息源报道，特朗普去年7月指示白宫法律顾问唐纳德·麦克加恩，设法炒掉米勒。

米勒同年5月17日由司法部副部长罗德·罗森斯任命，调查特朗普团队是否在去年美国总统竞选过程中与俄罗斯“串通”以左右选举结果。

按照特朗普的说法，米勒不适合出任“通俄门”调查特别检察官，理由是存在利益冲突：米勒曾经与特朗普拥有的高尔夫球俱乐部有会员费纠纷；米勒曾经供职的律师事务所代理特朗普女婿贾里德·库什纳的法律事务；就任特别检察官前，米勒一度可能重新执掌联邦调查。

特朗普去年5月9日突然下令解除时任联邦调查局局长詹姆斯·科米的职务，后者当时正主管“通俄门”调查。米勒是科米的前任，主管联邦调查局十多年。

《纽约时报》报道，麦克加恩认为把米勒从特别检察官职位上拉下马会有“灾难性后果”，因而坚决抗命，乃至以辞职相威胁，迫使特朗普改变主意。

特朗普26日抵达瑞士达沃斯参加世界经济论坛年会，坚决否认曾打算“搞掉”米勒。

“假新闻，假新闻，”特朗普说，“典型的《纽约时报》作风。假新闻。”

美国媒体先前也做出这类报道，特朗普及白宫也一直予以否认。

《纽约时报》报道前一天，特朗普表示“愿意尽快”在“通俄门”调查中作证，同时继续否认曾“串通”俄罗斯和“妨碍司法”。

民主党人立刻对报道作出反应，警告特朗普不要试图碰米勒。参议院情报特别委员会副主席马克·沃纳说：“我先前说过，现在再说一遍：‘解除特别检察官职务是总统不能跨越的红线。任何企图解职特别检察官、赦免关键证人及以其他方式干涉调查的做法都属严重滥用职权。”（惠晓霜）（新华社专特稿）

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