亚马逊无人超市美国开业 就业“杀手”还是员工“帮手”？

经过一年多的测试后，亚马逊公司日前开放了首家不设收银台的超市。英国广播公司（BBC）置评，此举可能会彻底改变消费者购买食品的方式，预示着食品杂货购物正经历自条形码问世以来最大的突破。

“小偷”未能蒙混过关

这家位于西雅图的超市名为Amazon Go，它依靠摄像头和传感器来追踪消费者从货架上拿走和放回的商品。与普通店铺最大的区别在于，Amazon Go不设人工或任何自助结账台，而是在消费者离店后通过他们登记在系统中的信用卡进行结账。

Amazon Go占地约167平方米，包括员工在内可容纳97人。进入店内购物前，先要下载相关智能手机应用，并通过手机扫码进入一个类似于地铁站的闸机口。进入店内，首先映入眼帘的是可以直接食用的午餐食品，接着是肉类和餐具等杂货。借助天花板上的大量黑色摄像头和货架上的重量传感器，店方能探测何人取走了货物。如果有人拿着商品走出闸门，其关联账号就会扣费。反之，如果消费者把商品放回货架，商品则从虚拟购物车中删除。顾客购物结束后直接通过闸机口离店，几分钟后将收到亚马逊发送的电子收据。

为了测试亚马逊技术的准确性，《纽约时报》记者试着当了一回“小偷”。记者故意用购物袋包住4.35美元的四人份香草苏打水，将其夹在腋下走出商店。然而这一伎俩并未骗过相机系统的“法眼”。记者刚走出超市就收到了亚马逊的账单。

路透社评论，对传统超市而言，此举标志着这家全球最大零售商向它们发起了又一场颠覆行动。值得注意的是，亚马逊去年刚花费137亿美元收购高端连锁超市全食超市。由于很多消费者都讨厌排长队结账，所以如果一家公司能消除等待时间，必然能占得优势。

《今日美国报》写道，在第一家现代超市开张以来的100年里，无人解决过收银台前排长队的问题。亚马逊调查的受访者中，73%的人希望解决排队问题，为他们节约宝贵时间。

仍需人工弥补技术缺陷

Amazon Go原本预计会在2017年初面向公众开放。但知情人士表示，公司遇到一些挑战，包括如何正确识别体型相似的购物者身份。在测试期间，当儿童被带入店面后，经常会把物品放到错误的地方，引发混乱。故而决定延迟一年营业。

负责Amazon Go和Amazon Books技术开发的副总裁迪利普·库马尔在一次采访中表示，商店的摄像头并未使用面部识别技术。新技术面临的挑战之一是区分外观相似的产品，比如香草和普通酸奶的包装盒。更大的挑战是，顾客在挑选产品时，手往往会遮盖住标签上具有区分功能的部分。因此，Amazon Go仍然需要某些工作人员。比如，有员工会在红酒和啤酒区检查消费者的身份证。

就算通过人工弥补了技术缺陷，用户体验能否实现亚马逊的预期仍要打个问号。新技术在解决排队问题的同时也会带来新麻烦。例如，为了便于系统识别，Amazon Go不提供散装的单个水果，而是包装成重量、规格相同（相似）的成品。另一些食品，如色拉、三明治等也存在同样问题。这或许难以满足消费者多样化的需求。

就业“杀手”还是员工“帮手”

亚马逊的“新玩法”带来的最大隐忧无疑是就业危机。2016年，全美有超过350万收银员。如果亚马逊的技术最终“扩散”，大部分收银员可能下岗。但根据亚马逊的说法，这项技术只是改变了员工的角色，如同自动化对仓储工人的影响。

“我们只是把员工置于不同工作岗位上，我们认为这增加了客户体验，”Amazon Go副总裁吉娜·普瑞尼说。这些任务包括重新储存货架，帮助客户解决技术问题等。据悉，商店的员工们已经准备好帮助顾客寻找商品。超市还设有一个厨房，大约十几名厨师在那里准备饭菜。

英国《卫报》称，美国总统特朗普时常念叨着男性蓝领工人的就业，但实际上零售业对于美国整体就业情况的影响要远远大于制造业——诸如免排队结账、无人商店等技术更是让大量收银员面临失业危机。回眸历史，1939年，在全自动化运营的超市开门营业之后，只有那些“勇敢的、理解力强的人”才敢走进去面试就业。如今，受到前沿技术“碾压”的收银员们更是倍感无力。

研究报告显示，美国73%的收银员是女性，非洲裔和拉丁裔美国人在收银员岗位中占比最大，类似于Amazon Go那样的超市可能让数百万个工作岗位面临威胁。虽然亚马逊传达的信号显而易见：别担心，这里还雇人呢。但不管怎么样，亚马逊都会被视作零售岗位被毁灭的“罪魁祸首”。

不过，并非每个人都对上述前景忧心忡忡。福雷斯特公司电商行业分析师布兰登·维彻指出，免排队结账的商店距离推行还“很遥远”。一方面，亚马逊重申不准备在全食超市内增加这项新技术；另一方面，新技术暂不适用于超大型超市（通常商品数量近4万件）。有人猜测，Amazon Go可能使用新技术收集顾客消费习惯，提高品牌知名度，并扩展其Prime会员计划。

“聪明的零售商是利用数字技术帮助员工更好地工作，而不是淘汰他们，”维彻称。他对中国的一些零售商表示称赞，称它们让顾客使用微信来扫描想要购买的商品，向一位零售店员出示手机购买记录和商品，然后就可以离店。该流程省去了排队结账的流程，但保留了一名员工来防止盗窃情况，同时让更多员工将时间花在帮助顾客购物上。

代表130万名零售、杂货和食品加工业工人的美国食品和商业工人工会主席马克·佩隆内表示，该组织正在致力于帮助其成员重返校园，以获得高中同等学历或者副学士学位，应对技术引发的裁员风险。记者 张全

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