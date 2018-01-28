修宪“胜负之年”安倍要架空宪法第九条？

日本首相安倍晋三把今年视为修宪“胜负之年”。国会本周开幕后，朝野政党迅速投入修宪讨论。安倍25日再次表露强烈的修宪意愿，寻求把自卫队写入宪法。

护宪派担忧，安倍和自民党有意故技重施，像绕开“武器出口三原则”、解禁集体自卫权那样，“架空”和平宪法第九条。

【欲定“安倍方案”】

修宪是本届国会焦点议题。24日和25日接受议员质询时，安倍两次提到“深化修宪讨论的时期已经到来”，要求各政党就修宪提出具体方案，推动国会修宪讨论进程。

2017年底，自民党修宪推进本部汇总党内意见，确定修宪四大目标，分别是“把自卫队明确写入宪法”、“新增紧急事态条款”、“取消参议院选区合并”和“推动教育无偿化”。

其中，如何把自卫队写入宪法有两套方案：一是所谓“安倍方案”，保留宪法现有第九条第一、二款，新增自卫队地位、职能等内容；另一套方案获自民党前干事长石破茂支持，寻求删除第九条第二款，替换为自卫队条款。

日本宪法第九条第一款规定“放弃战争”，第二款规定“不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权”。第九条是和平宪法的核心，也是日本在第二次世界大战结束后走和平道路的法律基石。

自民党修宪推进本部将在月内“二选一”。《朝日新闻》月初报道，自民党核心领导层考虑民意对删除第九条第二款抵触强烈，最终选定的应该是“安倍方案”。

修宪推进本部代理本部长、前防卫大臣中谷元去年年底说，自民党将在3月底前拿出修宪草案。

【意图故技重施】

修改宪法第九条是安倍的夙愿。他24日在国会答辩时解释，把自卫队写进第九条“不会改变自卫队的任务和权限”。对此，希望之党党首玉木雄一郎指出，第九条第二款规定不保持战争力量，自民党却主张写入自卫队，会导致宪法条款自相矛盾。

包括自民党执政盟友公明党在内，不少人怀疑，自民党会在保留第二款、写入自卫队后，下一步谋求删除第二款。《朝日新闻》21日至22日民意调查显示，34%的日本人赞成把自卫队写入宪法，反对者比例为46%。

“不管走哪条路，最终目标都是自卫队的军队化。”《朝日新闻》22日一篇评论说，尽管安倍强调自卫队不会有任何改变，但2014年解禁集体自卫权时“通过内阁决议改变自卫队‘专守防卫’性质的正是安倍本人”。

安倍内阁还在2014年出台“防卫装备转移三原则”，大幅放宽对外输出日本武器装备和军事技术的条件。“武器出口三原则”施行近半个世纪，虽然没有被废除，却被实质性架空。

日本舆论担心，安倍和自民党有意祭出同一招数，把自卫队写入宪法第九条，架空原有条款。

【今秋或是关键】

日本在野党民进党的党首大塚耕平25日向安倍询问修宪时间表，安倍拒绝明确表态。

不过，安倍去年提出要在2020年施行新宪法，自民党急于在今年春天提交修宪草案，意在“赶进度”。

日本2019年夏天将举行参议院选举，改选一半参议员。如果安倍不能在2019年前发起修宪动议，可能面临在选举中失去参议院三分之二赞成势力的风险。

另一方面，明仁天皇定于2019年4月30日退位，新天皇将在次日、即5月1日继位。安倍身边人士告诉《朝日新闻》记者，“2019年必须保持安静的环境”，因而很难在这一年发起修宪动议或就修宪举行公民投票。

《朝日新闻》报道，安倍政府打算在今年下半年推动国会参众两院通过修宪草案，随后在60至180天内举行公投，如此便能赶在2019年天皇退位前完成修宪。

名古屋大学名誉教授池内了认为，对安倍政权来说，一旦修宪公投失败，今后可能再也没有机会修改宪法第九条。“所以他要从国民相对容易接受的修宪草案开始做起，根据舆论动向决定推进修宪的步伐。”

一名首相官邸高级官员说：“今秋的临时国会将迎来关键节点。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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