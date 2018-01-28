英防长称俄欲搞破坏 俄回应：他该去看医生

英国国防大臣加文·威廉姆森成为近来最新一名抛出“俄罗斯威胁论”的英方高官，称俄方谋划破坏英国基础设施，可导致“成千上万人”死亡。

俄方回应道，持这种观点的人失去正常思维能力，应该去看医生。

【“搞破坏”】

英国《每日电讯报》网站26日报道，威廉姆森在专访中称，俄罗斯可能暗中研究英国的供电网络等基础设施，试图予以破坏，从而重创英国经济，制造混乱。

威廉姆森说：“俄罗斯人的计划不是把登陆舰开到斯卡伯勒的南湾或者布赖顿海滩。他们在想：‘我们怎么能让英国感到剧痛？’破坏他们的经济、基础设施，造成成千上万人死亡，让这个国家完全陷入混乱。”

“我认为，我们的国家正面临这种实际威胁。”他说。

按照威廉姆森的猜测，俄罗斯可能以网络攻击、水下破坏甚至以导弹袭击方式攻击英国电网。

【“不正常”】

俄罗斯国防部发言人伊戈尔·科纳申科夫回应道，威廉姆森的说法如同“儿童喜剧”中的桥段，看似“失去理性思维”，应该去看医生。

科纳申科夫说，威廉姆森发表俄罗斯威胁论，要么是在争取军费，要么是在“求关注”。

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫拒绝对威廉姆森的言论作出回应。

【“狼来了”】

英国政府高官近来多次公开指认俄罗斯威胁英国国家安全。

英国首相特雷莎·梅去年11月称，俄罗斯暗中干扰英国选举，并在媒体上散布“假消息”，以信息为武器在西方国家内部挑起分裂。

英国空军上将斯图尔特·皮齐上月称，如果通往英国的海底通信缆线遭掐断，英国经济和民生将“立即”面临“灾难性后果”，因而英国和盟国必须继续发展海军力量以对抗俄罗斯海军。

英军总参谋长尼克·卡特同月呼吁增加军费，否则面对俄罗斯时，英军“先发制人和反击威胁”的能力都将受损。

英国政府近年来财政吃紧，正削减预算，包括军费。威廉姆森、卡特等军界官员则以俄罗斯为“标靶”，主张英国增加防务预算。

英国正在编制新的国家安全能力报告。英国媒体报道，威廉姆森正在给财政大臣菲利普·哈蒙德施压，要求增加军费。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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