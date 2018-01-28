中国护照“含金量”更高更纯（领事服务）

青岛机场边检站民警正在为一个出境游家庭办理通关手续。

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近年来，随着民众生活水平的不断提高，出国已不再是什么“稀奇事儿”。世界那么大，我们都想去看看，“说走就走的旅行”成为人民日益增长的美好生活需要的一项重要内容。中国护照的“含金量”，也就是中国公民申办签证的便利化水平，成为民众普遍关心的问题。

提到护照“含金量”，很多人可能首先想到的是“互免签证”，例如，1月16日刚刚生效的中国与阿联酋全面互免签证协定。事实上，护照“含金量”的内涵非常丰富，除互免签证外，还有互发多年多次签证、外国单方面给予中国公民免签和落地签证以及简化签证申请材料、缩短签证办理时间等，统称“签证便利化”。笔者从外交部领事司了解到，过去几年来，中国在这方面主要取得了以下5方面成果：

与越来越多的国家缔结互免签证协定

2013年以来，与中国缔结全面免签协定的国家从1个增加到11个，包括阿联酋、塞尔维亚、汤加、厄瓜多尔、斐济等，覆盖美洲、欧洲、非洲、大洋洲。以阿联酋为例，缔结全面免签协定后，每年约100万的赴阿中国游客和约350万过境人员会从中获益，这两个数字相加，约占内地居民首站出国人次的8.5%。此外，中国与波黑也签署了免签协定，生效批准手续正在履行之中。

推动越来越多的国家单方面给予中国公民免签和落地签

目前，印度尼西亚、塞班等16个国家和地区单方面允许持普通护照的中国公民免签入境。泰国、埃及、越南、尼泊尔等40个国家和地区单方面给予持普通护照的中国公民落地签证。

与一些大国达成互发多年多次签证的制度化安排

以大家比较熟悉的中美多年多次签证为例，自2014年起，中国公民到美国从事商务、旅游活动，可以获得有效期最长为10年的多次入境签证，从事留学活动可以获得有效期最长为5年的多次入境签证。即，一次获签之后，10年或者5年不用再办签证，大大便利了需要多次往返的中国公民。除美国外，中国还与阿根廷、巴西等国分别实现互发有效期最长为10年、5年的多次签证。

促成越来越多的国家对中国公民简化签证申请材料、缩短签证办理周期

比如，在中国的促进下，英国、比利时联合推出“签证一站式”服务，法国、意大利和英国分别推出将签证受理时间缩短至48小时、36小时和24小时的服务。中国还协助有关国家在近20个城市设立数百个签证中心，扩大服务辐射范围，尽量让大家“少跑路”“少等候”。

为企业发放APEC商务旅行卡

“5年有效、16国通行”的APEC商务旅行卡，是专门为企业打造的便利化安排。目前，中国公民有效持卡量近4.7万张，继续居APEC各经济体首位，提升了中国企业，特别是民营企业走向世界的竞争力。这些企业人员一卡在手，在APEC经济体之间畅行无阻。

目前，中国公民可免办签证前往66个国家和地区。中国已经同11个国家实现全面互免签证。与波黑的免签协定正式生效后，将再增加一个国家；40个国家和地区单方面给予持普通护照的中国公民落地签待遇；16个国家和地区单方面允许持普通护照的中国公民免签入境。此外，还有41个国家与中国达成70份简化签证手续协定或安排。

近日，据美国石英财经网报道，全球公民身份规划顾问公司——恒理环球顾问事务所有限公司发布的2018年护照指数显示，中国护照的排名自85位上升至75位，迎来“最强年”。

有人说，中国护照的“含金量”不仅在于能将你免签带到多少个国家，更在于当你在海外遇到危险或困难时，它能将你带回祖国。不管身处炮火纷飞的利比亚、也门等战乱地区，还是遭受飓风灾害的多米尼克、遭遇火山喷发的巴厘岛，只要持有中国护照，就能在第一时间得到中国政府的帮助。在危难关头，中国护照就是平安的保证，就其安全指数而言，中国护照的“含金量”可谓成色十足。

提升中国护照“含金量”离不开全社会的支持和每个人的努力。日新月异的发展进步、人民生活水平和综合素质的不断提高，为中国公民出国签证便利化提供了强有力的支撑。

(责编：杨牧、刘洁妍)