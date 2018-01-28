“天下为公”方显大国担当（望海楼）

世界经济论坛2018年年会举行之际，全球目光再次聚焦中国。

各方宾客念念不忘习近平主席在2017年年会发表的重要演讲。论坛创始人兼执行主席施瓦布教授表示，今年年会主题定为“在分化的世界中打造共同命运”，意在继续顺承习近平主席去年在论坛主旨演讲中提到的“共建人类命运共同体”的主张。

中国理念引发全球共振，核心在于“天下为公”。

“天下为公”是中国看待世界发展的独特视角。中国认为，世界格局正处在一个加快演变的历史性进程之中。和平、发展、合作、共赢的时代潮流更加强劲。西方实力相对下降，“南升北降”是大势所趋，国际力量对比朝着更趋均衡的方向发展。各国相互联系日益紧密，相互依存日益加深。任何国家或国家集团都无法单独主宰世界事务，零和博弈和冷战思维已过时。国际社会日益成为命运共同体。

“天下为公”是中国参与国际事务的基本原则。中共十九大报告指出，中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。一方面，中国把自己的事情做好，本身就是对构建人类命运共同体的贡献。2017年，中国经济以6.9%的增速在全球主要经济体中一枝独秀，对世界经济增长的贡献率约30%，是举足轻重的稳定器与压舱石。与此同时，中国通过发展给世界创造更多机遇，通过深化自身实践探索人类社会发展规律并同世界各国分享。中国坚持引进来和走出去并重，与各国扩大双向投资和贸易往来，共建开放型世界经济，为经济全球化注入新动力。

“天下为公”是中国应对世界难题的有效处方。中国致力于将各国人民对美好生活的向往变为现实。习主席提出了“五位一体”的设计：坚持对话协商，建设一个持久和平的世界；坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界；坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。这一主张为世界各国共克时艰、同舟共济指明方向。

“天下为公”是中国描绘世界蓝图的未来愿景。建立公正合理的国际秩序是人类孜孜以求的目标。世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享。构建人类命运共同体，就是要实现共赢共享。

中国倡导的构建人类命运共同体是人类社会的伟大进程和目标。中国智慧和中国方案顺应人类发展进步潮流，符合世界各国的共同愿望，同时也需要世界各国一代又一代人不断奋斗才能最终得以实现。

“天下为公”是中华文明的世界贡献，是中国特色大国外交的精神风骨，也是中国共产党的历史责任与担当。

（作者为中国国际问题研究院国际战略研究所副所长）

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