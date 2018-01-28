新华社瑞士达沃斯１月２６日电 财经观察：达沃斯聚焦经济全球化

新华社记者邓茜 凌馨

当前，世界经济回暖上行，有望进入新的增长周期。但世界经济存在的深层次矛盾仍未解决，必须通过全球合力，推进包容性增长。在今年达沃斯论坛上，与会各界人士发出支持经济全球化和开放合作的呼声。

国际组织负责人支持经济全球化

国际货币基金组织总裁拉加德表示，全球经济显示持续增长势头，但世界还存在很多问题，全球广泛的经济增长正为各国政府提供修正政策的机会。今年世界经济论坛年会主题“在分化的世界中打造共同命运”清楚表明，国际社会需要共同成长、共享机会、共担责任，通过合作打击腐败、改善国际贸易关系、打击逃税、应对气候变化等。

联合国副秘书长刘振民接受记者采访时说，全球化适应人类发展趋势，多边主义与之契合，这一方向不可逆转。推进全球化要靠各国共同努力，中国提出继续推进公平、包容、可持续的经济全球化的主张受到各国欢迎和肯定。

联合国全球契约中国网络主席傅成玉接受记者采访时表示，全球化对世界发展非常重要，现在世界出现的问题不是全球化本身的问题，而是在全球化过程中既有的国际治理体系失灵了，突出表现就是经济全球化没有实现包容性发展。

傅成玉就此阐释说，首先是国家间的发展失衡；其次是一些国家内部发展成果在社会成员间的分配失衡，导致一些国家的民众反对经济全球化，政府实行贸易保护主义；一些国家的政治家们不是把精力放在纠正过时的国际治理体系，促进包容性发展上，而是将矛盾归咎于全球化并采取损人不利己的贸易保护主义。

国家政要呼吁通过开放合作解决问题

各国领导人纷纷表示，关门主义不利于发展，要解决问题并实现可持续增长必须坚持多边合作和协同发展。

德国总理默克尔表示，德国致力于寻找多边方案解决共同问题，单边行动和保护主义不可取。她说，自欧洲发生欧元危机和难民危机以来，民粹主义、孤立主义倾向抬头，德国未能幸免，然而，德国不会在世界舞台上退缩。

法国总统马克龙也在达沃斯呼吁实现兼具包容性和可持续性的全球化发展，“经济增长不是目的而是手段”。经济增长的成果没有被更多人分享，是世界出现分化的重要原因。他警告，如果没有让民众认识到全球化的意义，未来将会有一批民粹主义分子和极端分子崛起。

巴西总统特梅尔也表示，如果关门锁国，巴西就无法获得技术和解决方案，“我们希望扩大开放，加强多边合作”。巴西将坚定支持世界贸易组织等多边合作机制。

商界代表认为经济全球化带来更多机会

商业贸易必须交流，以邻为壑必然限制商业机会，不利于市场发展，中国继续开放的承诺和支持经济全球化的态度得到了全球商业各界人士肯定。

阿里巴巴集团董事局主席马云在论坛上说：“我认为全球化不可阻挡，没有人能阻止全球化和贸易活动，如果贸易受阻，世界就会遇到问题。”

国际化投资公司合伙人鲁伯特·亚当斯接受记者采访时对中国坚持对外开放、拥抱全球化的态度表示赞赏，认为“中国将继续推进伟大的事业”。他正寻求与中国金融机构建立伙伴关系，希望与中国开展更多合作。

在硅谷生活了２０年、回国创业１２年的中国在线旅行服务公司携程首席执行官孙洁对中外环境都有着深刻了解，她说，中国坚持改革开放“非常了不起”。近年来，中国提出“一带一路”倡议，积极促进基础设施互联互通，展现出非常开放的态度，这对企业发展也十分重要。孙洁说，中国不仅自身经济腾飞，在世界舞台上也体现出大国担当。她说，国家坚持对外开放，企业也一样，应当“胸怀大志，面向全球”。（参与记者：翟伟、沈忠浩、刘曲、聂晓阳、田栋栋）

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