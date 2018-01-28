喀布尔汽车炸弹袭击死亡人数升至９５人

阿富汗公共卫生部２７日说，当天发生在首都喀布尔市中心的自杀式汽车炸弹袭击死亡人数已上升至９５人，另有１６３人受伤。

阿公共卫生部发言人瓦希德·马杰鲁赫说，此次袭击发生在２７日１２时５０分左右，遇袭地点位于首都市中心一条人流相对集中的街区。袭击者当时驾驶一辆满载炸药的救护车在现场引爆车内炸弹。

瓦希德·马杰鲁赫说，此次袭击造成的大部分死伤者是平民，其中一些人伤势严重。

阿富汗塔利班已宣称制造了这起袭击事件。

有目击者说，爆炸发生后，能够看到爆炸现场上空升起浓厚烟雾。除人员伤亡外，爆炸现场附近的建筑物也遭到不同程度破坏。通往遇袭地点的主要交通道路在爆炸后已被警方封锁。

记者从中国驻阿富汗大使馆了解到，此次袭击目前没有中国公民伤亡报告。当天，大使馆还发布消息提醒在阿中国公民谨记安全第一，避免近期前往人群密集区域。

阿富汗总统加尼当天对袭击事件表示强烈谴责，说极端组织不希望看到阿富汗和平与稳定，但极端组织正在走向失败。阿富汗首席执行官阿卜杜拉当天呼吁阿全国在此时团结一致应对困难，他说当务之急是尽快救助爆炸中的受伤人员。

这是本月以来阿富汗塔利班在首都喀布尔制造的第二起重大袭击事件。１月２０日，该组织袭击了喀布尔洲际酒店，造成超过２０人死亡。（记者代贺 蒋超）

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