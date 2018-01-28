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俄外交部：美国新一轮制裁只会令美国企业蒙受损失

2018年01月28日09:07  来源：新华社
 

俄罗斯外交部２６日说，美国新一轮对俄制裁只会使美国企业蒙受经济损失。

针对美国财政部２６日宣布对俄罗斯实施新一轮制裁，俄外交部当晚在官网发表声明说，美国打算中断与俄罗斯的经济以及其他往来是对方的权利，俄方也会保留回应的权利。美国毫无意义的制裁不会有任何作用，反而会使美国企业蒙受经济损失。

俄外交部表示，美国以俄罗斯干涉乌克兰冲突为由再度对一些与俄罗斯有关的个人和企业实施制裁，持续向俄罗斯施压。这一举措无法掩盖美国煽动乌克兰内战的事实。

俄外交部说，美国驻俄大使洪博培几小时前还在俄罗斯《莫斯科时报》上发表文章，表达希望改善美俄关系的愿望，但美国当局的举措显然与此相反。

美国财政部２６日发表声明宣布对与俄罗斯有关的９家实体和２１名个人实施制裁，从而在乌克兰和克里米亚问题上对俄罗斯继续施压。根据规定，受到制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

２０１４年年初以来，围绕乌克兰问题和克里米亚问题，俄美之间展开相互制裁，俄美关系陷入困境。（记者 安晓萌）

(责编：杨牧、刘洁妍)
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