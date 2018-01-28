美财政部宣布新一轮制裁措施 继续对俄施压

美国财政部２６日宣布对９家实体和２１名个人实施制裁，从而在乌克兰和克里米亚问题上对俄罗斯继续施压。
美国财政部当天在一份声明中说，受到制裁的个人和实体中，包括与俄罗斯向克里米亚运送由一家俄德合资企业生产的４台涡轮机有关的３名个人和两家实体。
声明还说，新制裁措施的目的是“保持对俄罗斯的制裁压力，直至其完全履行在明斯克协议中的承诺”。
根据规定，受到制裁的个人和实体在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。
２０１４年年初以来，围绕乌克兰问题和克里米亚问题，美俄之间展开相互制裁，俄美关系陷入困境。
俄罗斯外长拉夫罗夫日前表示，美国企图施压让俄改变外交政策是不会有结果的。他说，莫斯科从不寻求对抗，美对俄制裁完全站不住脚，也不会达到目的。（记者朱东阳 刘晨）
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