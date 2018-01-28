中共十九大精神对外宣介团访问荷兰

新华社海牙1月27日电 应荷兰自民党邀请，中组部部务委员兼组织一局局长李小新于1月25日至27日率中共十九大精神对外宣介团访问荷兰。
访问期间，李小新分别会见荷兰议会一院第一副议长弗里尔曼，自民党副主席韦策尔斯，议会二院议员布鲁克，工党外事负责人、议会二院议员普劳曼和外交部政治副总司长德兹万。李小新还出席中国驻荷兰使馆举办的十九大精神专题宣介会并发表主旨演讲，来自荷王室、政府、议会、智库、企业、媒体等各界代表约120人出席。
李小新全面介绍了十九大主要精神和重要意义，重点阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记提出的人类命运共同体理念。荷方祝贺中共十九大成功召开，赞赏大会提出的宏伟目标，表示希望抓住中国发展带来的机遇，进一步提升两国关系水平，加强双方在“一带一路”框架下的互利合作。
习近平送给全人类的一份厚礼 1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。 【详细】