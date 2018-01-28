1月27日，一场别开生面的迎新春民俗文化展演在青岛西海岸新区城市传媒广场举行，面人、剪纸、草编等民俗手工艺吸引了不少市民和外国朋友前来体验，现场气氛热烈。图为两名外国人展示自己的作品。
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《 人民日报 》（ 2018年01月28日 03 版）
(责编：冯人綦、曹昆)
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1月23日至26日，世界经济论坛第48届年会在这里举行，中国在全球经济治理中的地位与作用再度成为各方关注的热点，尤其是一年前习近平主席在达沃斯和日内瓦的两场演讲，使“人类命运共同体”的思想在全球范围形成强大感召力。而今年达沃斯论坛的主题“在分化的世界中打造共同命运”，则堪称习近平主席去年演讲主题的延伸和传承。
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“2017年，我国‘一带一路’建设进入全面务实合作的新阶段。”商务部新闻发言人高峰这样说道。这一年，首届“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开，“一带一路”经贸合作也取得丰硕成果。一大体现是贸易投资合作的继续深化。2017年，我国与“一带一路”沿线国家贸易额7.4万亿元人民币，同比增长17.8%，增速高于全国外贸增速3.6个百分点。我国企业对“一带一路”沿线国家直接投资144亿美元，在“一带一路”沿线国家新签承包工程合同额1443亿美元，同比增长14.5%。
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