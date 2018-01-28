1月27日，一场别开生面的迎新春民俗文化展演在青岛西海岸新区城市传媒广场举行，面人、剪纸、草编等民俗手工艺吸引了不少市民和外国朋友前来体验，现场气氛热烈。图为两名外国人展示自己的作品。

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《 人民日报 》（ 2018年01月28日 03 版）

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