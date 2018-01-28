追加制裁，美俄关系再蒙阴影

1月26日，美国财政部宣布对与俄罗斯有关的9家实体和21名个人实施制裁，以在乌克兰和克里米亚问题上对俄罗斯继续施压。根据这些制裁措施，相关实体和个人在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。

被制裁的名单中包括与克里米亚一些项目有关联的俄罗斯政府官员和企业，美国财政部长史蒂文·姆努钦在一份声明中称，此举是为了“维护乌克兰主权和领土完整”，“惩罚违反明斯克协议的人”。这是美国再次对俄罗斯追加制裁，此前美国国务院、财政部等已经数次追加对俄罗斯的制裁。

俄罗斯外交部官网消息回应，俄罗斯保留对美国采取回应措施的权利。美国对俄罗斯的一切制裁都是建立在“俄罗斯导致了乌克兰危机”的臆想之上，拒绝签证和经贸限制无法让俄罗斯放弃自己立场和利益。

俄罗斯副总理德沃尔科维奇称，美国扩大制裁的行为毫无意义也毫无根据，将与以往的制裁措施一样，起不到任何积极作用，反而会给各方都带来损失。俄罗斯副总理罗戈津透露，俄罗斯有“摆脱制裁瘟疫”的“某些决定”，美方的制裁只会导致本国企业损失。

美国财政部的制裁是根据相关行政命令实施的，而在1月底，美国国会通过的对俄制裁措施也将生效，虽然美国总统特朗普对这份制裁持保留意见，但还是签署了有关法案。美国有线电视新闻网称，不断制裁是向俄罗斯政府施压的一部分。

除了制裁，美俄“口水战”也不断，尤其是在乌克兰问题上。美国国务卿蒂勒森近期同俄罗斯官员会面时称，俄罗斯对东欧，特别是对乌克兰的干涉是改善美俄关系的绊脚石。

2014年以来，围绕乌克兰问题和克里米亚问题，美国和俄罗斯不断角力，两国关系陷入困境。特朗普政府新近发布的《国家安全战略报告》和《国防战略报告》等文件中将俄罗斯视为战略对手和国家安全的威胁。

美国媒体认为，美俄之间麻烦不断，猜忌加深，加之美国不断追加对俄罗斯的制裁，两国关系要打破“坚冰”不容易。

（本报华盛顿、莫斯科1月27日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月28日 03 版）

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