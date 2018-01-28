拉中合作实现“双赢”和“多赢”（国际论坛）

拉美和中国面临相似的机遇和挑战，拥有共同的梦想和追求，拉中合作正给拉美地区带来巨大机遇

近年来，拉中关系不断向前发展，拉美和加勒比国家共同体—中国论坛已成为拉美地区加强与中国合作的主要机制。拉中论坛第二届部长级会议近日在智利首都圣地亚哥举行，这是对拉中论坛机制开启以来的一次回顾与总结，有利于双方继续深化合作，落实好未来的合作规划。

随着中国综合实力和国际影响力的提升，拉美和加勒比地区国家已逐渐认识到与中国的合作在其战略发展规划中的重要性。与中国的合作不仅有助于拉美抵御保护主义等外部风险，也有助于其借助中国优势加快自身发展。

2013年以来，中国国家主席习近平和拉美多国领导人多次就推进拉中合作交换意见，并达成重要共识。2015年，拉中论坛首届部长级会议在北京举行，中国和拉共体成员国分别签署了多项重要的双边协议，《中国与拉美和加勒比国家合作规划（2015—2019）》的出台让拉中之间的交流合作实现全方位、飞跃式发展。2017年，在贸易保护主义抬头的新形势下，拉美国家与中国的合作稳步向前，成为南南合作典范；巴拿马与中国建交，拉中关系更上一层楼。

近年来拉中关系的飞速发展有目共睹。中国是仅次于美国的拉美地区第二大贸易伙伴，拉美地区也成为中国的重要贸易伙伴。双方的合作也向金融以及对外直接投资等领域扩展，合作形式更趋多样，务实合作不断深入。

拉中合作也是“一带一路”建设的重要组成部分，中国的这一长远规划对于区域乃至全球一体化都具有重要影响。以基础设施建设为例，中国的资金和技术优势正在帮助拉美国家跨越基础设施建设“鸿沟”。在经历上世纪50年代至70年代的基础设施建设高峰期后，如今拉美地区基础设施陈旧和不足的状况凸显，已严重制约社会经济发展，而拉美地区基建投资缺口占到国内生产总值的3%左右。中国的高新技术、充足资金以及成熟的项目运营管理等能够为拉美地区完善基础设施增添强劲动力。2005年至2016年间，中国在拉美地区的基建项目近百个，总额超过550亿美元，拉美已成为中国投资和基建项目的主要目的地之一。另一方面，中国的基建项目和投资也为拉美地区提供了大量就业机会。2001年至2016年间，中国企业对拉美和加勒比地区进行了303笔对外直接投资，累计金额超过1136.62亿美元，为相关地区创造了25.4万个就业岗位，仅2016年就创造就业岗位近3万个。

中国和拉美国家都是发展中国家，面临相似的机遇和挑战，拥有共同的梦想和追求，拉中合作正给拉美地区带来巨大机遇。随着拉中合作在拉中论坛框架的指引下走向深入，双方将进一步加强优势互补，实现“双赢”和“多赢”。

（作者为墨西哥国立自治大学中墨问题研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2018年01月28日 03 版）

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