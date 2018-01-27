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美军直升机误炸致７名伊拉克警方人员丧生

2018年01月27日23:18  来源：新华社
 

新华社巴格达１月２７日电（记者程帅朋 魏玉栋）伊拉克安全部门人员２７日说，伊西部安巴尔省警方人员当天遭美军直升机误炸，造成７名警方人员丧生，另有１０人受伤。

安巴尔省警方人员穆罕默德·杜莱米对新华社记者说，伊拉克政府军当天凌晨在该省巴格达迪镇执行突袭抓捕行动，受命驻守该地的一名伊警方人员因不了解情况向政府军人员开火，随即在交火中被打死。

杜莱米说，巴格达迪镇警方负责人萨拉姆·奥贝迪上校随后率队赶往事发地，但在靠近交火地点时遭到美军直升机袭击，造成７名伊警方人员丧生，另有１０人受伤，奥贝迪上校伤势严重。

伊拉克军方联合行动指挥部发表声明说，伊政府军在国际联盟的空中配合下于２７日凌晨前往巴格达迪镇抓捕一名恐怖分子，政府军人员完成抓捕后在回撤时发现一伙武装人员，国际联盟随即实施空袭。声明说，联合行动指挥部已下令调查此事。

２０１４年，极端组织“伊斯兰国”席卷伊拉克西部和北部大片地区，由美国主导的国际联盟开始空袭伊境内的“伊斯兰国”武装，但空袭误炸伊政府军和平民的事件时有发生。

(责编：冯人綦、曹昆)
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