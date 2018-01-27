十九大精神对外宣介团访问肯尼亚

新华社内罗毕1月26日电 （记者王小鹏、卢朵宝）应肯尼亚朱比利党邀请，中宣部常务副部长、中央政研室副主任王晓晖率中共十九大精神对外宣介团于1月24日至26日访问了肯尼亚。

肯尼亚朱比利党领袖、总统肯雅塔，国民议会议长穆图里分别会见了王晓晖。王晓晖与朱比利党总书记图朱等举行会谈，出席中共十九大精神专题介绍会，向朱比利党和肯各界全面宣介十九大主要精神和重要成果，深入解读习近平新时代中国特色社会主义思想，有针对性地介绍了中共加强党建的成功做法和经验。

肯尼亚领导人和朱比利党感谢中共中央和习近平总书记派团赴肯介绍中共十九大精神，高度评价习近平新时代中国特色社会主义思想，热切希望进一步加强同中共的友好关系，深化治党治国经验交流互鉴。

《 人民日报 》（ 2018年01月27日 03 版）

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