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特朗普发表演讲为“美国优先”政策辩护

沈忠浩　田栋栋

2018年01月27日13:29  来源：新华网
 
原标题：特朗普发表演讲为“美国优先”政策辩护

　　新华社瑞士达沃斯１月２６日电（记者沈忠浩　田栋栋）美国总统特朗普２６日在达沃斯世界经济论坛年会上为其“美国优先”政策辩护，称“美国优先”并非“美国孤立”。他并主张与其盟友及合作伙伴在共同防务、反恐等多个方面加强合作。

　　“作为美国总统，我将始终维护美国利益。”特朗普当天在世界经济论坛２０１８年年会上说。演讲中，他老调重弹，继续大力向与会者“推销”他的“美国优先”政策，强调美国致力于通过大规模减税、放松监管等政策招揽境外投资者。

　　在强调“美国优先”的同时，特朗普表达了对当前贸易体系的不满。他说，美国将强化贸易法规，重塑贸易体系，准备与所有国家进行互惠双边贸易协定谈判。“只要完全符合美国利益，我们将考虑和其他跨太平洋伙伴关系协定（ＴＰＰ）成员进行单独或集体谈判。”

　　特朗普的讲话持续１５分钟，其中用了近１０分钟大谈其执政一年来的政绩，包括经济增长提速、投资环境优化、就业岗位增加等。

　　“特朗普此番讲话新意不足，没有提出建设性主张，令人失望。”一位不愿透露姓名的美国企业家告诉记者。

　　麦肯锡公司亚太区董事长凯文·斯尼德则表示，相比他过去对国际贸易的负面态度，特朗普此次提及“美国优先”非“美国孤立”，“是较为积极的信号”。

　　第４８届世界经济论坛年会２３日至２６日在瑞士达沃斯举行，年会主题为“在分化的世界中打造共同命运”。此次年会吸引了包括７０位国家元首或政府首脑以及３８位国际组织负责人在内的约３０００名嘉宾参会。

(责编：徐祥丽、袁勃)
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