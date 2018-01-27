原标题：韩国先遣队访问朝鲜

新华社平壤１月２７日电（记者程大雨）据朝中社２７日报道，根据１７日北南工作会谈上达成的协议，韩国统一部局长李柱泰等１２人组成的先遣队２３日起对朝鲜进行了为期３天的访问。

报道说，韩国先遣队实地考察了马息岭滑雪场和金刚山地区等，这些地方将要进行北南滑雪选手联合训练和北南联合文化活动。

另据朝中社早前报道，根据双方１５日就有关朝鲜艺术团赴韩演出事宜达成的协议，由朝鲜三池渊管弦乐团团长玄松月率领的代表团２１日起对韩国进行了为期两天的访问。代表团前往韩国江陵和首尔考察了当地演出准备情况。

本月９日，韩国和朝鲜在板门店举行高级别会谈后发表共同声明，就朝方参加平昌冬奥会、双方举行军事部门会谈等事项达成一致。双方强调，还将举行各领域会谈，通过对话协商解决问题。

１５日，朝韩双方代表在板门店朝方一侧的统一阁进行实务接触，就朝鲜派遣１４０余人组成的艺术团赴韩国首尔和江陵进行演出达成一致。１７日，朝韩双方代表在板门店韩方一侧“和平之家”举行有关朝方派团参加平昌冬奥会及冬残奥会事宜的实务会谈，就多项事宜达成一致，并通过了联合新闻公报。公报内容包括将于１月底至２月初在朝鲜马息岭滑雪场和金刚山进行北南滑雪选手联合训练及北南联合文化活动。

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