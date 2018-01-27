中共代表团在加拿大宣介十九大精神

人民网1月26日渥太华电（记者吴云）1月24日至26日，中共中央对外联络部部长宋涛率中共代表团访问加拿大，会见加政府、政党、议会领导人，并在多伦多举行十九大精神宣介会，来自加各界代表参加。

宋涛全面宣介了十九大精神，阐释了习近平新时代中国特色社会主义思想的精神实质、丰富内涵和世界意义。他强调，十九大规划了中国从现在到本世纪中叶的发展蓝图，宣示了中方愿同各方推动构建人类命运共同体的真诚愿望，具有重要的历史意义和深远的国际影响。中方愿同加方共同努力，落实好两国领导人达成的重要共识，加强战略沟通，增进政治互信，拓展务实合作，推动中加关系不断发展。

加方表示，中共十九大规划了中共未来发展蓝图，不仅对中国具有重要意义，而且对世界具有深远影响。加方珍视十九大为加中关系发展带来的新机遇，愿同中方深化各领域交流合作，推动两国关系不断向前发展。

(责编：徐祥丽、袁勃)