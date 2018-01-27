韩密阳世宗医院火灾致37人遇难143人受伤

1月26日，在韩国庆尚南道密阳市，消防人员在被烧毁的医院内工作。

人民网北京1月27日电 26日上午，韩国庆尚南道密阳市世宗医院发生了韩国最近十年死伤人数最多的一次火灾。截至当地时间下午7点，已造成37人死亡，143人受伤。

伤亡惨重两大原因

据韩国媒体报道，世宗医院住院患者多为高龄或行动不便的患者，且医院未安装自动喷水灭火系统，这被视为伤亡惨重的两大原因。

据警方和消防部门消息，消防队在上午7点35分赶到火场，此时距离接报警3分钟。但医院一楼已被浓烟和火焰吞没难以进入，消防队员通过二楼窗户等进入楼内施救，伤者被转移到附近多家医院。据推测，当时楼内有住院患者83人和值班医生护士等9人。

消防部门还同时疏散与世宗医院紧邻的世宗疗养医院的94名患者。37名遇难者主要是住院患者，还有医生、护士和助理护士各一人死于火灾。多数死者事发时身在一楼和二楼，窒息死亡人数远多于被烧死人数。

伤亡人数或继续增加

消防部门在失火约两个小时后的上午9点29分许基本控制火情，10点26分许完全扑灭余火。据了解，过火面积集中于一楼，其他楼层受损不多。该医院的建筑面积和容纳人数都没有达到须强制安装自动喷水灭火系统的标准。

警方初步认定，火灾发源地是一楼急诊室，当天已经对3名医院有关人员开展调查。火灾勘查工作将于27日上午全面展开。

韩国总统文在寅在商讨火灾应对时表示：“在堤川火灾发生后不久，密阳世宗医院再次发生火灾，并造成大量人员伤亡，虽然火势已经扑灭，但仍不排除伤亡人数继续增加的可能，令人悲痛不已”。

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