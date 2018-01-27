韩国密阳医院火灾逾百死伤 系近10年伤亡最惨重火灾

人民网首尔1月27日电（夏雪）当地时间1月26日上午7时30分许，韩国庆尚南道密阳市世宗医院发生火灾。截至目前，此次火灾已造成37人遇难，143人受伤，是韩国近十年死伤最多的火灾事故。

据韩国警方和消防部门消息，消防队最初接到报警时间为７时32分，随后于7点35分赶至火场。当时医院一楼已被浓烟和火焰吞没难以进入，消防队员通过二楼窗户进入楼内施救，伤者被转移到附近多家医院。据推测，当时楼内有住院患者83人和值班医生护士等9人。消防部门同时还疏散了与世宗医院紧邻的世宗疗养医院的94名患者。消防部门于9点29分许基本控制火情，10点26分许完全扑灭余火。

韩国消防部门称，遇难者主要集中在火灾医院大楼的一层和二层，大部分死于烟雾窒息。遇难者多为重病患者和行动不便老年患者，其中还有３名医护人员。

据悉，住院患者多为老弱重病者，且医院未安装自动喷水灭火系统被视为伤亡惨重的两大原因。但该医院的建筑面积和容纳人数都没有达到须强制安装自动喷水灭火系统的标准。

目前韩国警方初步认定，火灾从医院一楼急诊室的一楼开始，当天已对3名医院有关人员开展调查。火灾调查工作将于今日上午全面展开。

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