新一轮叙利亚和谈前景不乐观

25日，新一轮叙利亚和谈在奥地利首都维也纳召开。由于叙利亚政府及反对派拒绝直接进行谈判，联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉当天分别与双方进行了会谈。会谈计划持续两天，将就叙利亚新宪法的相关问题展开讨论，但各方均未透露会谈细节。分析人士对和谈前景普遍持保留态度。

即便如此，维也纳和谈还是为各方再次打开了调解争端、谋求和平的窗口。德米斯图拉称这是一个非常关键的时刻。叙利亚政府代表团团长贾法里称，25日的会谈效果很好。

反对派代表表示，将在此次谈判期间决定是否参加索契和谈。为推动叙利亚问题日内瓦和谈和叙国内和平进程，俄罗斯、土耳其和伊朗三方倡议召开叙利亚全国对话大会。会议计划于本月29日和30日在俄罗斯南部城市索契举行。

为调解叙利亚问题，国际社会搭建众多斡旋平台，但实际成果有限。“究其原因，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德的去留问题，始终是各斡旋平台绕不开的核心焦点，反对派仍然在该问题上纠缠。”埃及金字塔政治和战略研究中心研究员赛义德·拉文迪在接受本报记者采访时说。

叙政府和反政府武装之间的战事也明显向局部化、多头化和碎片化延伸。

库尔德问题的再度抬头使地区局势更趋复杂。有分析认为，美国主导的在叙利亚、伊拉克和土耳其边境地区建立以库尔德武装为主体的“边境安全部队”计划，可能导致叙利亚分裂。叙利亚、土耳其和伊朗等多个域内国家都对该计划表示强烈反对。

此外，在大马士革市郊，东胡塔地区武装分子违反“冲突降级区”协议，几乎每天向大马士革市内发射迫击炮弹和火箭弹，造成大量人员伤亡和财产损失；土耳其则在叙利亚阿夫林地区发动了打击库尔德武装的“橄榄枝行动”，引发叙利亚局势的进一步复杂化……在这样的背景下，新一轮和谈前景不容乐观。“反对派和叙政府的态度短时间内都难以更改，因此和谈只能维持沟通机制。”赛义德·拉文迪说。

（本报开罗1月26日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月27日 03 版）

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