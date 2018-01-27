1月25日傍晚，300多名中俄传媒相关人士齐聚中国驻俄罗斯大使馆，参加庆祝“中俄媒体交流年”圆满闭幕暨迎新春媒体联谊活动。中国驻俄罗斯大使李辉致辞表示，2015年5月，习近平主席和普京总统共同宣布2016年和2017年为“中俄媒体交流年”，把两国媒体合作提升至国家水平。两年来，两国媒体以高涨的热情开展了形式多样、内容丰富的交流与合作，成果丰硕。

俄罗斯总统办公厅第一副主任格罗莫夫坦言，“俄中媒体交流年”是俄中两国在人文领域最成功的合作项目，充分体现了两国关系的高水平发展。两年里，双方规划了250多个合作项目，绝大多数都已高质量完成并取得务实效果。其中，“俄中媒体论坛”是“俄中媒体交流年”的一张名片。俄中媒体交流已有坚实基础，双方应进一步携手，提升两国主流媒体的权威性和公信力。

欧洲电视学院院长瓦列里·鲁金已经头发雪白。他笑着对记者说：“媒体交流年给我个人带来的影响就是把我累坏了。”2017年，这位老人曾5次前往中国，带领电视学院人员同中国媒体同行合作，两年间拍摄了3部聚焦中俄友好史的纪录片。其中，最让他骄傲的是《莫斯科城下》。他说，中国人民抗日战争牵制了日军大量的兵力，让苏联有条件从广大腹地调集兵力保卫莫斯科。遗憾的是，在今天的俄罗斯史学界，很少有人把两国抗战的历史平行对比。拍出这部纪录片并且将它带上国际纪录片电影节，鲁金认为自己给两国的年轻一代留下了一些有价值的东西，为培养年轻一代对两国友好的认同贡献了一点力量。

《莫斯科城下》的策划人之一、汉学家塔夫罗夫斯基教授也出现在庆祝活动上。他这些年一直埋头著书，2017年刚刚出版了自己的《“一带一路”西行漫记》。他告诉记者，借助“中俄媒体年”契机，他受到了很多中国媒体邀请，有了深入走访中国多个地区的机会。

俄罗斯最大商业电视台“第一频道”台长恩斯特最高兴的事情是“喀秋莎”电视频道于2017年在中国开播，中国观众有了直接了解俄罗斯社会文化的新渠道。俄罗斯通信和大众传媒部副部长沃林表示，除了传统媒体，中俄电影及电视剧摄制单位、游戏开发企业也可开展项目合作，并共同致力把新产品推向第三国市场。

记者发稿时，鲁金的一部与重庆电视台合拍的纪录片正在举行首发仪式，塔夫罗夫斯基的最新一本汉学研究著作也交到了出版社。塔夫罗夫斯基表示，这两年的合作仅仅是开始，是奠基。正如李辉大使所说，为期两年的“中俄媒体交流年”虽已落下帷幕，但中俄媒体合作“新时代”的序幕才刚刚拉开。

（本报莫斯科1月26日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月27日 03 版）

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