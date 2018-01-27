“中国发展成就令人赞叹”

“要了解当今中国，必须深入了解中共十九大精神，必须全面了解中国在捍卫国家利益、反腐败等领域的举措。”印尼外交政策协会创始人、印尼前副外长迪诺·帕蒂贾拉勒说。日前，帕蒂贾拉勒率领印尼外交政策协会专家访华团，访问了北京、上海、南京，与中国政府官员、企业家、智库专家进行了深入交流。这次访问给他们留下了深刻印象，回国后，印尼外交政策协会专门在其总部会议室举办了一场访华交流会，介绍访华经历和收获，吸引了多国外交官、专家学者和青年学生参加。

在介绍中国内政外交时，帕蒂贾拉勒列举出一些关键词，如“中国梦”“和平发展”“一带一路”“人类命运共同体”等。他还对比了中国与其他大国对外政策的不同，着重指出中国在国际事务中日益发挥更重要的作用，“中国不仅是国际体系的参与者，更是国际秩序的贡献者。”

谈及中国的发展和变化时，帕蒂贾拉勒指出，与若干年前自己初到北京时看到的景象不同，今天的中国不仅经济快速发展，科技创新等领域的发展成就也令人赞叹，“中国正出现超级城市群，中国品牌正在阔步走向国际”。他还特别向大家展示了上海最先进的智能码头视频，引起一片赞叹。

帕蒂贾拉勒表示，这是他1992年以来第十次访问中国，也是印尼外交政策协会首次以“中国政策研究专家”的名义组团访华，以后协会每年都将组团访问中国。此次访问团的10名成员中有4人来自印尼外交部，其他均为相关领域的知名专家。

印尼外交政策协会在印尼社会十分活跃，经常组织各类重大国际问题会议、讲座、研讨及培训班。该协会也积极尝试在促进两国青年交往、深化友谊方面发挥更大作用。不久前，协会联合中国驻印尼大使馆举办的首届“‘知行中国’印尼大学生征文比赛”圆满结束。大赛共设“我眼中的当代中国”和“面向21世纪的中印尼关系”两大主题，来自印尼十余所高校的数百名学生踊跃报名参加，共提交数百篇高质量的文章，内容涵盖政治、经济、文化、传媒、体育等各个领域，立意新颖、视角独到，生动反映了印尼青年对当代中国和中印尼双边关系的认知与思考。

赛后，征文比赛的优胜者与部分印尼青年外交官、青年学者、媒体记者一道，组成印尼青年代表团，赴中国多地进行为期10天的访学活动。他们访问了北京大学等知名高校，围绕中国国情、改革开放、中国外交政策、历史文化、中印尼关系和青年交往等议题，同中国学生代表开展了深入交流。其间，代表团还参观了比亚迪、大疆科技、“一带一路”重点项目“蓉欧+”国际物流网络，亲身感受了中国经济的发展活力。此外，他们还乘坐京津高铁，体验中国高铁的安全、舒适和快捷，并参观了各地的著名历史文化景点，领略中国传统文化的独特魅力。访学活动结束后，不少印尼学生撰写访问日记，并先后刊登在《雅加达邮报》等主流媒体上，引起广泛关注和点赞，在印尼高校学生中掀起一股“中国热”。

（本报雅加达1月26日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月27日 03 版）

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