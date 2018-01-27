中国打造斯里兰卡新地标

中国和斯里兰卡工人在莲花塔观光台上施工。

本报记者 苑基荣摄

沿着机场高速公路接近科伦坡市区，距离10公里左右，远远就能望见一座电视塔高耸云霄，在城市建筑中鹤立鸡群。塔身的顶端设计成一朵巨大的紫色莲花造型，在海天映衬下，显得超凡脱俗。

用中国标准建设的南亚第一高塔

位于斯里兰卡首都科伦坡市区的莲花塔，西临海滩约1公里，东接机场主路，北望科伦坡港，南邻贝尔湖畔。在科伦坡，没有人不知道这座正在建设中的高大建筑，它尚未建成已成地标。

走进工地现场，主体工程已经完成，进入内部装修阶段，中国和斯里兰卡两国工人正在内部进行紧张施工。乘坐电梯升至245米高的观光台，工人们正在进行难度最大的莲花瓣最后安装操作。站在堆砌的各种建材中间，能够绕观光台360度观看科伦坡市景。

中国电子进出口有限公司莲花塔项目部项目副经理高骏对本报记者说，该项目由中国进出口银行提供商业贷款，总造价1.043亿美元，中国广播电影电视设计研究院设计，中国电子进出口总公司承建。塔高350米，分为塔座、塔身、塔楼三个部分，工程总建筑面积近2.7万平方米。

该工程是我国第一个在国外采用中国标准设计和建造的电视塔项目。2012年奠基，预计今年5月完工。届时它将成为斯里兰卡首座电视塔和整个南亚地区最高的电视塔。所有施工规范基本是采用中国标准。高骏说，莲花塔受到斯里兰卡政府及全社会的高度关注。它的建成将成为中国高塔技术在世界上重要的展示窗口。

斯里兰卡土木建筑工程咨询有限公司高级工程师拉维杜表示：“莲花塔的每道工序都是中国施工，斯里兰卡验收，是中国工程师与斯里兰卡工程师合作的结晶，成为两国友谊的见证。”

催生斯里兰卡超高层建筑标准规范

斯里兰卡最初没有自身的高层建筑标准和数据。中国电子进出口有限公司莲花塔项目部项目经理蔡晓峰说，为了收集相关数据，中国广播电影电视设计研究院派出一个团队赴斯里兰卡，收集气象数据、地震数据和土样等，为斯方留下了重要资料。

施工开始后遇到的首个难题是施工标准不同造成的冲突。斯里兰卡一般都参考欧美标准，这与中国标准不一致。比如塔座需要浇筑的混凝土框架柱，中国工艺是一次性浇筑一根5米框架柱，但斯方依照英国标准要求一次只能浇筑2米。中方做出示范样板，顺利通过了各项工艺检测，让对方心悦诚服。这不但帮他们提升了浇筑工艺，也完善了浇筑标准。

中国诸多新工艺填补了斯里兰卡多项国家标准的空白。比如，塔身底板大体积混凝土施工，4200立方米混凝土48小时一次性浇筑完成。中国企业采用塔体竖向施工新工艺、液压爬模工艺、高层施工垂直度测量控制工艺等，而这些工艺标准大部分转化为斯里兰卡国家标准。此外，中企根据电视塔工程的设计经验，制定了莲花塔室内空调设计参数，得到斯里兰卡咨询监理团队的认可，丰富了其环保标准。

随着工程的推进，斯里兰卡不断修正和调整超高层建筑标准，最终形成适合斯里兰卡的超高层建筑标准规范。斯里兰卡土木建筑工程咨询有限公司是受政府委托的工程监理单位之一，所有工程图纸和工序都需要他们来审批和验收。工程开始时这个公司只有11个人，设计斯里兰卡普通建筑。现在该公司已经扩展到200余人，成为斯里兰卡著名的超高层建筑设计机构。

“这是我参与的最大施工项目，我为此骄傲，斯里兰卡人都为这个电视塔骄傲！该项目创造了很多斯里兰卡施工纪录，为斯里兰卡积累了丰富的超高层施工经验。”拉维杜说，目前所有40层以上的超高层建筑设计都是出自该公司之手。

将开启斯里兰卡数字电视时代

建设一座属于自己国家的电视塔，一直是斯里兰卡人民的心愿。斯里兰卡电信管理委员会频谱管理处副处长古纳南德对本报记者表示，现在这个梦想即将成为现实，全体斯里兰卡人民都将为之感到激动和兴奋。莲花电视塔将提供超过50个频道的电视和广播节目，为20多家电信商提供通信服务，这将极大推动斯里兰卡广播电视事业的发展。

斯里兰卡电视转播目前还处于模拟信号阶段。古纳南德表示，建成后的电视塔是南亚地区的第一高塔，也是斯里兰卡国内首座数字电视塔，“我们期待开启斯里兰卡数字电视时代”。

莲花电视塔是集会议、展览、酒店、餐饮、观光、休闲为一体的综合性娱乐中心。它将成为科伦坡重要的旅游景点和国际会议中心，成为科伦坡的城市新地标，是斯里兰卡国家和平、发展与繁荣的象征。斯里兰卡斯拉萨电视台新闻频道新闻主播库莎妮兴奋地告诉本报记者：“这个项目对斯里兰卡非常重要，正在成为斯里兰卡的国家名片。”

斯里兰卡是佛教国家，莲花宝塔的造型，寄托了当地人对净土的追求与向往，寓意着斯里兰卡国家欣欣向荣、和平发展的未来。华灯初上，漫步在贝尔湖畔，皎洁月光和点点灯光映衬着莲花塔，显得静谧而安详。

（本报科伦坡电）

《 人民日报 》（ 2018年01月27日 03 版）

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