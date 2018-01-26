爱到深处自然“黑” 《咔嚓！老田就爱高丽丽》登场

近日，被粉丝昵称为国民野生漫画家的知名漫画博主“郊县天王老田”携新作《咔嚓！老田就爱高丽丽》与读者见面。这是一部展现情侣日常的绘本，幽默、接地气且不失温暖，让读者忍俊不禁的同时纷纷大呼“被撒狗粮了”。该书由中南博集天卷策划，湖南文艺出版社2018年1月出版发行。

这本书集结了老田最经典的画作，这些画作没有华丽的色彩、复杂的技巧，只是普普通通的黑色线条，一些细节的处理甚至显得有点“业余”，却让无数网友惊呼“太传神了”——一个身材滚圆、肚子微凸的中年男子，上班不积极、没什么钱、怕老婆又爱老婆，他的伴侣“高丽丽”则总是两条麻花辫，身材微胖，四肢短粗，在家穿着小兔睡衣，吃嘛嘛香，彪悍又不失可爱，就是这样一对看起来无比接地气的小两口儿，在网络圈粉上百万，无疑是2017年度最受欢迎的漫画CP之一。

而现实生活中的老田，并不是专业的画家，而是从事着与漫画毫不相干的工作。工作与生活中，他从看似平淡的日常生活中感知到很多笑点，出于自娱自乐的心态，他把这些有意思的“小事”画成漫画给周围的家人、朋友看，大家都很喜欢，鼓励他发到微博上，没想到，竟由此吸引了“粉丝”的关注，就这样，得到朋友和网友鼓励、喜爱的老田，一直坚持画到了今天，开启了人生的另一种可能，成为了名副其实的“斜杠中年”。

作者老田曾表示，他的这些画作能让每个人都能从中看到自己的影子——我们每个人都不是完美的，生活也并没有每天充满激情，也并不拥有偶像剧中美轮美奂的爱情，但即使这样的平淡普通的生活，却可以充满烟火气，充满最让人感觉踏实的快乐。他的漫画，仿佛有这样的魔力：让每个读过的人笑过后满血复活，更加热爱眼前的生活。

据出版方中南博集天卷透露，《咔嚓！老田就爱高丽丽》在预售当天就在微博亚洲好书榜上跃居前两名，成为2018年伊始最受瞩目的新书之一。另外，郊县天王老田配合新书的各项活动也将马上启动，届时他将与全国读者分享自己的创作体会。

(责编：朱欣(实习生)、常红)