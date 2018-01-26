产融结合“一带一路”推动绿色发展论坛在京举行

第二届中国节能环保产业与绿色金融高峰论坛20日在京举行。论坛由中国节能协会、中国银行业协会、中国节能环保金融联盟共同举办。本届论坛是为全面学习落实党中央加快推进生态文明建设的最新部署而搭建的一个加快绿色金融和节能环保产业协同发展的共享交流平台。

论坛上，与会专家解读了我国环境形势、环境领域法律政策最新进展及环保产业新动态，壮大节能环保产业的政策措施；分析能源的变革与转型，新时代中国银行业推进绿色金融发展的现状与未来；同时对中国绿色金融在“一带一路”上的机遇与挑战进行展望、技术创新助力产业升级、金融创新推动绿色产业腾飞进行了重点解读。

在高端对话现场，业界权威专家、学者及知名企业家从多维度共议建设美丽中国与节能环保产业转型升级、绿色金融在中国的实践和可持续发展，产融结合推动绿色发展与“一带一路”的战略机遇的思路和对策，分享国内外在节能环保、绿色金融、绿色投资、绿色经济发展实践中的探索和经验，为加快推动节能环保产业与绿色金融的协同发展建言献策。

会上，相关企业围绕节能环保于绿色金融议题达成多项合作协议。中国人民大学重阳金融研究院、中国人民大学生态研究中心首次发布了“全球旗手：中国绿色金融发展评估”报告。

(责编：朱欣(实习生)、常红)