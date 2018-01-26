“末日之钟”被拨至历史最高风险水平

新华社华盛顿１月２５日电（记者 周舟 林小春）由于全球面临多种风险，一个科学家组织２５日把“末日之钟”拨快３０秒，距离象征世界末日的午夜仅剩２分钟。这是“末日之钟”设立以来被拨至历史最高风险水平，此前在美国试爆第一颗氢弹后在１９５３年也曾调至这个水平。

美国《原子科学家公报》杂志负责管理“末日之钟”。该杂志负责人雷切尔·布朗森在一份声明中说，这次调整的主要原因是，２０１７年全球一些核武拥有者在进行军备竞赛，增加了发生事故和误判的可能性。此外还有气候变化等也是影响因素。

《原子科学家公报》由研制世界上第一枚原子弹的美国科学家于１９４５年创办。这家杂志于１９４７年设立“末日之钟”，旨在警示人类，关注威胁人类文明的核武器扩散等诸多重大问题，从２００７年开始关注气候变化。

“末日之钟”由包括诺贝尔奖获得者在内的科学家和政策专家负责调整，指针越靠近午夜，表明人类文明所面临的威胁越大。１９４７年刚设立时指针设定在１１时５３分，此后多次调整，最接近午夜的是美国试爆第一颗氢弹后在１９５３年调至１１时５８分，离零点最远的是１９９１年冷战结束后的１１时４３分。

“末日之钟”上一次调整于２０１７年１月２６日，指针也是被拨快３０秒，调至距午夜２分３０秒。

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