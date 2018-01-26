世卫官员：疟疾仍是非洲主要健康问题

新华社亚的斯亚贝巴１月２６日电（记者陈晨 王守宝）世界卫生组织官员２６日在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴召开的抗击疟疾高层峰会上说，疟疾仍是非洲面临的主要健康问题。与会代表对非洲疟疾疫情表示关切。

世卫组织全球疟疾项目主任佩德罗·阿隆索介绍说，疟疾是非洲国家普遍面临的健康问题，其中尼日利亚等国疟疾发病人数最多。根据世卫组织“２０１７年世界疟疾报告”，１５个国家的疟疾疫情最为严重，占全球疟疾病例数和死亡人数的８０％，其中１４个国家位于非洲。

非洲联盟委员会主席法基在峰会上致辞说，疟疾对非洲国家的人口健康、经济和社会等构成了多方面的挑战。他呼吁非盟成员国投资健康领域，以实现非洲转型发展的愿景。

疟疾是由疟原虫引起、通过蚊子叮咬传播的虫媒传染病，症状包括发热、头痛、呕吐等，严重时可致死亡。

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