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非洲官员说中国反腐为非洲树立榜样

2018年01月26日21:44  来源：新华网
 

新华社亚的斯亚贝巴１月２６日电（记者陈晨 吕天然）出席第３０届非洲联盟（非盟）峰会的一些非洲国家官员日前在接受新华社记者采访时表示，中国的反腐行动为非洲国家树立了榜样，中国的反腐经验值得借鉴。

坦桑尼亚外交与东非合作部长奥古斯丁·马希加说，近年来，中国在反腐领域取得的成绩有目共睹，这为非洲国家开展反腐行动提供了学习样本。

非洲能力建设基金会执行秘书埃马努埃尔·恩纳多齐建议非洲国家应学习中国反腐经验，“老虎苍蝇一起打”彰显中国解决腐败问题的决心。从长远来看，中国通过打击腐败推动依法治国，使遵纪守法的理念不断深入人心。

尼日利亚外长杰弗里·奥尼亚马认为，中国以“零容忍”态度惩治腐败，任何有腐败问题的人都不能免受法律制裁，这值得所有非洲国家学习。

肯尼亚外长阿明娜·穆罕默德表示，非洲和中国可以开展反腐合作，通过反腐建设使非洲国家建立反腐文化，非中反腐领域合作将提升非洲国家的反腐效率。

第３０届非盟峰会系列会议２２日至２９日在位于亚的斯亚贝巴的非盟总部召开，会议的主题为“赢得反腐败斗争的胜利：一条非洲转型的可持续之路”。

(责编：燕勐、袁勃)
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