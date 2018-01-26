“良渚古城遗址”申报世界文化遗产 

新华社北京１月２６日电（记者 胡浩、许舜达）记者２６日从中国联合国教科文组织全国委员会秘书处获悉，“良渚古城遗址”被正式推荐为２０１９年世界文化遗产申报项目。

良渚遗址位于杭州市北郊余杭区境内，因附近有良渚镇而得名。这一遗址最早发现于１９３６年。２００７年，总面积３００万平方米的良渚古城重现人间，此后，考古工作者又相继发现了面积６．３平方公里的外郭城，并证实良渚古城是宫城－内城－外郭的三重结构。２００９年至２０１５年，考古工作者发现了由１１条水坝组成、控制范围１００平方千米的外围水利系统。

良渚古城遗址真实、完整地保存至今，可实证距今５０００年前中国长江流域史前社会稻作农业发展的高度成就，可填补《世界遗产名录》中东亚地区新石器时代考古遗址的空缺，为中国５０００年文明史提供独特的见证。

１月２６日，中国联合国教科文组织全国委员会秘书处致函联合国教科文组织世界遗产中心，正式推荐“良渚古城遗址”作为２０１９年世界文化遗产申报项目。

据了解，良渚古城遗址将以符合《实施〈保护世界文化和自然遗产公约〉操作指南》中确定的世界遗产标准第三、四条，并具有较高的完整性、真实性，保护管理整体状况良好，申请列入世界遗产名录。

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