专家认为气候变化与技术发展将是全球最大风险因素

新华社瑞士达沃斯１月２６日电（记者 聂晓阳）正在瑞士达沃斯出席世界经济论坛年会的一些专家和决策者们认为，２０１８年，气候变化和技术发展将是全球面临的最大风险因素。

今年达沃斯世界经济论坛年会的与会者已经亲身感受到了极端天气的影响。临近论坛开幕，一场多年不遇的暴雪突然袭击达沃斯及周边地区。达沃斯街头随处可见厚达一两米的积雪，部分通往达沃斯的主路被大雪覆盖并被封闭，给与会人员带来不小的麻烦。

谈到未来一年的风险因素，世界银行行长金墉表示，有很多事情令他“睡不着觉”，其中一个就是创新和技术究竟会将人类带往何处。

“我的一位朋友告诉我，今后的每一天，都将是与未来的日子相比较起来技术进步最缓慢的一天”，他说。在这种情况下，创新和技术的加速进步正在重塑人们生活中的一切，包括工作对于人类的意义。

金墉表示，自动化和智能机器人足以让今天一半以上的工作岗位面临危险。同时，今天６５％的小学生未来将从事在今天并不存在的工作。在这种情况下，如果不能很好地管理人类的欲望并进行教育革新，技术进步所带来的改变反而可能导致更多的冲突、分裂和极端行为。

西门子董事长兼首席执行官乔·克泽尔也表达了同样的忧虑。他说，就像智能手机出现短短十年间就几乎重塑了人们的日常生活一样，现在尽管刚刚开始，但我们确信第四次工业革命一定会带来难以想象的改变，“巨大的力量也意味着巨大的风险”。

他说，如果不能很好把握，在新的技术进步面前，世界将进一步分化为胜利者和失败者，社会将更加失衡，人类脆弱的团结将会瓦解。第四次工业革命绝不只是事关技术和生意，而是事关社会和人类的未来。

“当机器人之间开始互相对话的时候，当人工智能击败人类最好的棋手的时候，我们编写的任何一行代码，实际上都是在重塑我们的未来”，他说。

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